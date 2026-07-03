La ola polar se agudiza: la Ciudad y el GBA con temperaturas bajo cero y más frío que Tierra del Fuego

La ola polar continúa pegándole de lleno al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y gran parte del país . La masa de aire de origen antártico que ingresó esta semana dejó las jornadas más frías de lo que va de 2026, con heladas generalizadas, temperaturas bajo cero en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y alertas por frío extremo vigentes para casi todo el territorio nacional.

No importa desde donde leas esto: hoy hay que salir abrigadísimo.

En la Ciudad de Buenos Aires, este viernes se registró la temperatura más baja del año. A las 8 de la mañana el termómetro marcó apenas -0,2 °C, superando el piso térmico del jueves, cuando la mínima había sido de 1,8 °C, aunque la sensación térmica llegó a -0,7 °C debido al viento del sur .

Por su parte, a la misma hora el termómetro en Ezeiza llegó a -3,4°. En el interior bonaerense, en tanto, se registraron valores extremos de entre 5 y 6 grados bajo cero. En comparación con esto, en Tierra del Fuego el termómetro marca 2,1° grados en Ushuaia y 1,4° en Río Grande.

En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por frío extremo para casi todas las provincias del país. Las únicas que quedaron fuera del aviso son Chubut, Santa Cruz y la mencionada Tierra del Fuego.

Además, continúa vigente la alerta naranja para una amplia franja del centro y oeste de la provincia de Buenos Aires. Entre las localidades alcanzadas figuran Bolívar, Las Flores, Roque Pérez, Lobos, Navarro, Pila, General Paz (Ranchos), San Miguel del Monte, Chascomús, Castelli, Tordillo, Maipú, Ayacucho, General Madariaga, Coronel Vidal y Balcarce, entre otras.

Según el organismo, la alerta amarilla implica un efecto leve a moderado sobre la salud y puede resultar peligrosa para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. La alerta naranja, en cambio, representa un riesgo moderado a alto, especialmente para los grupos más vulnerables.

Para este viernes se espera una jornada plenamente invernal en el AMBA. Aunque habrá momentos de sol, la temperatura apenas alcanzará los 10 °C por la tarde, entre cinco y seis grados por debajo de los valores normales para esta época del año. Durante la noche, cuando la Selección Argentina enfrente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial, el frío volverá a hacerse sentir con temperaturas que oscilarán entre los 4 y los 7 °C.

El sábado persistirá el ambiente frío, aunque comenzará una lenta recuperación . La mínima será de 3 °C en la Ciudad, mientras que en el conurbano todavía podrán registrarse temperaturas bajo cero y heladas durante la madrugada. La máxima llegará a 11 °C, con cielo parcialmente nublado y vientos leves del este.

El cambio más importante llegará el domingo, cuando aumentará la nubosidad y volverán las lluvias al AMBA después de varios días de tiempo estable. El SMN prevé una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70% hacia la tarde y la noche. La temperatura oscilará entre los 7 y los 12 °C, manteniendo el ambiente plenamente invernal pese al leve ascenso de las mínimas.

Fuente: Clarín