Hay alerta amarilla por nevadas y vientos para este jueves 9 de julio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo por nevadas y vientos para este jueves 9 de julio. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, dos provincias serán alcanzadas durante este Día de la Independencia por la presencia de posibles “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por nevadas rige en la zona cordillerana de Mendoza , donde se esperan nevadas de variada intensidad, con valores de nieve acumulada de entre 10 y 15 centímetros , pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor altura.

Ante esta situación, el SMN emitió una serie de recomendaciones :

Además, el organismo publicó una alerta amarilla por viento para el oeste de San Juan y de Mendoza. En esas zonas se esperan vientos del sector oeste, con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 110 kilómetros por hora.

En estos distritos, el SMN recomienda evitar salir, asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantenerse alejado de árboles, postes y carteles publicitarios y extremar las precauciones al conducir.

Para este jueves, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 8°C y una máxima de 17°C . El cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada. Además, se prevén vientos de hasta 12 kilómetros por hora.

Para el viernes se pronostica un nuevo descenso en la temperatura, aunque no muy significativo, con una mínima de 7°C y una máxima de 14°C y cielo también mayormente nublado durante todo el día.

En la provincia de Buenos Aires se espera una jornada con una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 19°C . El cielo estará parcialmente nublado hasta la tarde y mayormente nublado durante la noche.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 19°C y 1°C en Catamarca ; 23°C y 10°C en Chaco ; 9°C y 4°C en Chubut ; 20°C y 7°C en Córdoba ; 23°C y 10°C en Corrientes ; 19°C y 8°C en Entre Ríos ; 25°C y 10°C en Formosa ; 23°C y 5°C en Jujuy ; 15°C y 6°C en La Pampa ; 20°C y 6°C en La Rioja ; y 15°C y 4°C en Mendoza .

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 22°C y 9°C en Misiones ; 13°C y 5°C en Neuquén ; 9°C y 6°C en Río Negro ; 23°C y 2°C en Salta ; 18°C y 3°C en San Juan ; 18°C y 7°C en San Luis ; 5°C y -2°C en Santa Cruz ; 19°C y 8°C en Santa Fe ; 23°C y 4°C en Santiago del Estero ; 4°C y 0°C en Tierra del Fuego ; y 21°C y 8°C en Tucumán .

Fuente: La Nación