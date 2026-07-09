De qué murió la cantante Bonnie Tyler

Una triste noticia sacudió al mundo de la música. A los 75 años murió Bonnie Tyler , la intérprete de “Total Eclipse of the ​Heart” y “Holding Out ‌for a Hero”, dos icónicos hits de los ochenta. Según informó su familia, la cantante falleció durante la noche del miércoles 8 de julio en un hospital de Faro, Portugal , donde permanecía como consecuencia de una enfermedad por la que se trataba desde hacía un tiempo. En mayo fue sometida a una cirugía intestinal de urgencia y estuvo más de un mes en un coma inducido .

“La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que falleció inesperadamente anoche en el hospital en Portugal como resultado de la enfermedad por la que estaba siendo tratada ”, expresó este jueves 9 de julio la familia de la intérprete a través de un comunicado en las redes sociales. Asimismo, pidieron “privacidad para hacer frente a esta tragedia” y agregaron que “en breve” emitirán otra declaración.

Durante los últimos dos meses, la salud de la artista nacida en Skewen, Gales, generó profunda preocupación . En ese momento, el medio The US Sun informó que Tyler fue trasladada de urgencia al hospital el 30 de abril, aunque no dio mayores precisiones. El 6 de mayo, fue su familia la que informó que se sometió a una cirugía intestinal de urgencia en un hospital de la ciudad portuguesa de Faro , donde residía. Para llevar tranquilidad, indicaron que el procedimiento quirúrgico salió bien y estaba recuperándose. Sin embargo, 48 horas después aclararon que fue inducida médicamente a un coma “para favorecer su recuperación”.

El 8 de junio, Gaynor Hopkins —su nombre de nacimiento— cumplió 75 años y una semana después su familia compartió la noticia de que había salido del coma, pero que el cuadro aún era delicado y continuaba internada en la unidad de cuidados intensivos . “Queremos agradecer a todos por la enorme muestra de amor y apoyo que recibimos de todas partes del mundo para Bonnie, y decirles que ella es consciente de sus buenos deseos y se siente muy agradecida por ellos”, expresaron en aquel momento. No obstante, este jueves les tocó dar la triste noticia de su fallecimiento.

Rápidamente, seguidores de su música se expresaron en sus redes sociales para despedirla y honrar su legado. “Se nos fue Bonnie Tyler a los 75 años. ‘Total Eclipse Of The Heart’ es un himno mundial . Gracias por esta hermosa canción”; “Hoy despedimos a Bonnie Tyler con tristeza, pero también con gratitud. Porque hay artistas que nunca se van del todo: mientras su música siga sonando, seguirán viviendo en quienes la escuchan”, expresaron usuarios de X.

“Estoy francamente llorando con lo de Bonnie Tyler. Ella caminó para que el resto pudiéramos tener una de las mejores escenas musicales de la historia del cine . Que en paz descanse porque se lo merece”, sumó otra haciendo referencia a la escena de la película Shrek 2 musicalizada con “Holding Out ‌for a Hero” que hizo que toda una nueva generación fuera introducida a la canción. Asimismo, varias personas dejaron mensajes en las redes sociales de la cantante, que siempre estuvieron muy activas y, debido a la demanda, actualmente su sitio web oficial está caído. Según indicó la familia, próximamente compartirán un nuevo comunicado.

Fuente: La Nación