Hay 12 casos sospechosos de triquinosis en Madariaga: secuestraron embutidos y ya comenzaron los tratamientos

MADARIAGA





El sistema de salud de General Madariaga se encuentra en alerta tras la detección de 12 casos sospechosos de triquinosis, una enfermedad parasitaria transmitida por el consumo de carne de cerdo o embutidos sin los controles sanitarios correspondientes.





El secretario de Salud, Amadeo Echeverría, confirmó que, aunque todavía no existen análisis de laboratorio que confirmen oficialmente los casos, desde el punto de vista clínico y epidemiológico la situación es altamente compatible con un brote, por lo que los pacientes ya comenzaron a recibir tratamiento específico.





Cómo comenzó la investigación





Echeverría explicó que los primeros pacientes ingresaron al Hospital Municipal durante el fin de semana con síntomas compatibles con triquinosis y un antecedente común: haber consumido embutidos elaborados y comprados en un mismo comercio de la ciudad; los cuales consumieron en una reunión de familiares y amigos quienes también comenzaron a presentar síntomas.





Ante esa situación, el Municipio activó el protocolo sanitario.

"Lo primero que hicimos fue secuestrar preventivamente toda la mercadería que podría haber sido el foco del contagio. Hoy esos productos están bajo custodia del área de Bromatología y ya no representan un riesgo para la población", explicó el funcionario.





Las muestras fueron enviadas al laboratorio especializado de Azul, ya que ese estudio no puede realizarse en Madariaga.





Los pacientes ya reciben medicación





Aunque aún esperan los resultados definitivos del laboratorio, Salud decidió no esperar la confirmación para iniciar los tratamientos.





Echeverría indicó que los pacientes reciben albendazol o mebendazol, medicamentos antiparasitarios utilizados desde hace muchos años para tratar este tipo de infecciones.





"Frente a un paciente con toda la clínica y el nexo epidemiológico, primero tratamos. Es una medicación segura y no podemos esperar el resultado del laboratorio mientras la persona está enferma", señaló.





Incluso reveló que existen dos pacientes que actualmente se encuentran fuera de Madariaga, uno en Bariloche y otro en Mar del Plata, sobre quienes se informó verbalmente un resultado positivo, aunque esa confirmación todavía no figura oficialmente en el sistema sanitario nacional.









"Clínicamente yo diría que son positivos"





El funcionario fue prudente respecto del diagnóstico definitivo, pero admitió que la situación sanitaria es muy clara.

"Todavía no tengo casos confirmados por laboratorio, pero clínicamente y por epidemiología yo diría que son positivos", afirmó.





Cuáles son los síntomas





El secretario explicó que la triquinosis posee un período de incubación muy variable, que puede ir desde los 5 hasta los 45 días después de consumir el alimento contaminado.





La enfermedad suele comenzar con:

diarrea,

dolor abdominal,

fiebre,

dolor de cabeza.

Posteriormente el parásito migra hacia los músculos, donde provoca:

intensos dolores musculares,

inflamación,

edema alrededor de los ojos, uno de los signos más característicos de la enfermedad.





Actualmente son 12 las personas bajo seguimiento sanitario.





Algunos comenzaron tratamiento inmediatamente, mientras que otros permanecen en observación debido a que el nexo epidemiológico todavía no es tan claro o presentan síntomas más leves.





Qué pasó con los embutidos





Todos los productos sospechosos fueron retirados preventivamente de circulación.





Según explicó Echeverría, el secuestro alcanza exclusivamente a embutidos y productos de elaboración casera, como:

salamines,

chorizos secos,

bondiola,

otros chacinados artesanales.





No se retiró carne proveniente de frigoríficos habilitados, ya que esos productos cuentan con los controles sanitarios obligatorios.





"Toda esa mercadería quedó secuestrada para no poner en riesgo al resto de la población", sostuvo.





Piden analizar cada cerdo antes de elaborar embutidos





El secretario recordó que el análisis para detectar triquinosis cuesta apenas alrededor de 4.000 pesos y puede evitar consecuencias graves.





Además remarcó que todos los animales deben analizarse, incluso cuando fueron criados juntos.





También hizo especial referencia al consumo de jabalíes o cerdos salvajes, ya que esos animales también pueden transmitir la enfermedad.

"No cuesta nada hacer el análisis y permite quedarse tranquilo de que el producto es seguro para la familia y para cualquier persona a la que se lo venda o regale", indicó.





La cocción es la única forma segura de eliminar el parásito





Echeverría aclaró además una duda frecuente: ni la sal ni el ahumado eliminan la triquina.





Solo una correcta cocción destruye el parásito.

"Lo único que mata el parásito es la cocción. La carne debe alcanzar más de 71 grados durante al menos un minuto", explicó.





Por eso insistió en evitar el consumo de chacinados caseros cuya procedencia sea desconocida y adquirir únicamente productos identificados y provenientes de establecimientos habilitados.





Qué hacer ante los síntomas





Desde la Secretaría de Salud solicitaron que toda persona que haya consumido recientemente embutidos artesanales y presente:

fiebre,

dolor abdominal,

diarrea,

dolor de cabeza,

intensos dolores musculares,





consulte de inmediato en el Hospital Municipal o en los centros de salud para ser evaluada.





Mientras tanto, la mercadería sospechosa permanece secuestrada por Bromatología y se aguardan los resultados definitivos del laboratorio que permitirán confirmar o descartar oficialmente el brote.