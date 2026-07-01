Cuáles son las ciudades más frías de la Argentina hoy, miércoles 1 de julio

Mientras se espera la llegada de una masa de aire antártico a distintos sectores del país durante esta semana, las temperaturas bajo cero continúan siendo protagonistas en distintas provincias.

Según los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) durante la mañana de este miércoles 1 de julio , varias localidades registraron mínimas extremas y heladas intensas.

El primer lugar del ranking actualizado a las 10:00 quedó en manos de Maquinchao (Río Negro) , con una temperatura de -11,4°C y humedad del 100%.

El segundo puesto fue para Esquel (Chubut) , con -9,8°C, sensación térmica de -14°C y humedad del 81%. El podio lo completó Perito Moreno (Santa Cruz) , con -9,4°C y humedad del 84%.

El top diez de las ciudades más frías actualizado a las 10:00 quedó de la siguiente manera:

Durante la mañana, la temperatura será de 4°C . El cielo estará parcialmente nublado , con vientos del sector sureste a velocidades de hasta 22 km/h.

Por la tarde, la máxima llegará a 13°C . Se espera un cielo mayormente nublado , con vientos del sector sur a velocidades de hasta 31 km/h y ráfagas que podrían superar los 50 km/h.

Para la noche, la temperatura descenderá a 8°C . El cielo seguirá mayormente nublado y los vientos soplarán del sureste a velocidades de hasta 22 km/h.

Fuente: TN