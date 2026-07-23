Gracias a los aliados de Cornejo: Hebe Casado no irá a juicio político por sus comentarios racistas contra la Selección de Francia

Luego de que un grupo de radicales presentara un pedido de juicio político contra la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, por sus dichos racistas sobre la Selección de Francia, este miércoles la Cámara de Diputados mendocina rechazó el petitorio con una amplia mayoría del oficialismo junto a sus aliados.

Si bien se preveía que la iniciativa no tendría respaldo, el proyecto se debatió este miércoles y como resultado tuvo 33 votos negativos, 11 positivos y 3 ausencias , muy lejos de los dos tercios que necesitaba la propuesta para llegar a puerto.

Para dar este resultado , el Gobierno provincial debió recurrir a los votos de sus aliados: el PRO y La Libertad Avanza . Justamente, el partido amarillo fue la fuerza por la cual llegó a la vicegobernación en alianza con el radical Alfredo Cornejo , pero rápidamente Casado saltó a las filas libertarias . Ahora, el comportamiento de su compañera de fórmula le trae más de un dolor de cabeza al gobernador , que debió aclarar en la embajada de Francia que ni su gobierno ni él avalaban los dichos racistas de su segunda.

Por otro lado, los 11 votos a favor del juicio político contra la vicegobernadora se correspondieron con los bloques del PJ mendocino, de Fuerza Patria y de la Unión Mendocina.

La polémica comenzó con un cuestionable tuit de la vicegobernadora que calificó al seleccionado francés como un "equipo africano flojo de modales " luego de que los galos le ganaran a la Selección de Paraguay y la dejaran fuera del Mundial. Pese a la polémica que generó y los cuestionamientos desde distintos sectores, Casado redobló la apuesta y defendió su posición señalando que sus dichos respondían al "folklore futbolero".

Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappe.

Sus declaraciones provocaron el repudio del embajador francés en Argentina, Romain Nadal , quien aseguró que "el racismo no es una opinión, es un delito. No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina" y declaró "persona no grata" a la vicegobernadora, lo que implica que no pueda pisar la sede diplomática ni compartir actividades con autoridades de ese país a menos que se retracte.

Este lunes, 15 dirigentes de una rama disidente de la UCR local firmaron y presentaron ante la Cámara de Diputados de Mendoza el pedido de juicio político contra la vicegobernadora.

A raíz del cortocircuito generado con los representantes franceses, quienes presentaron el petitorio, habían marcado que "la vicegobernadora ha incurrido en las causales constitucionales de 1- Mal desempeño de sus funciones y 2- conducta impropia ", acusaciones que respaldan la aplicación del artículo 109 de la Constitución de Mendoza , que supone el juicio político contra funcionarios de peso.

Para respaldar la denuncia, el texto citaba la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la ley nacional 23.592 (Ley Antidiscriminatoria de Argentina).

Así se frustró la iniciativa para que Casado sea juzgada políticamente por sus dichos, en un hipotético proceso donde ya se estimaba la presencia de diplomáticos franceses en Mendoza.

Fuente: Clarín