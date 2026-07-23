Chubut y Río Negro firmaron un acuerdo por una obra energética de $17 mil millones y cerraron un conflicto judicial de 25 años

El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres y su par de Río Negro, Alberto Weretilneck , se reunieron este miércoles en El Bolsón para firmar un acuerdo que pone fin a un conflicto de 25 años entre sus provincias y que prevé la realización de obras de abastecimiento eléctrico en la Comarca Andina por 17 mil millones de pesos.

La controversia entre ambas provincias había iniciado a partir de un supuesto incumplimiento por parte de Río Negro de una convenio firmado en agosto de 1991 entre esa provincia, Chubut y la ex empresa estatal Gas del Estado, y que tenía por finalidad la construcción del Gasoducto Cordillerano , Tramo Pilcaniyeu – Esquel.

El litigio había terminado en la Justicia y en el año 2021 un Juzgado Contencioso Administrativo de Capital Federal había hecho lugar a la demanda iniciada por la provincia de Chubut. El caso incluso llegó a la Corte Suprema y en 2024 el gobierno de Torres presentó un pedido para embargar las cuentas de Río Negro.

Sin embargo, este martes los gobernadores de ambas provincias firmaron un acuerdo que les permitió poner fin a la discusión y compensar con obras parte de la deuda que, con intereses, ya sobrepasaba los 27 mil millones de pesos .

Según especifica el acuerdo de reconocimiento de deuda, compensación con obra estratégica y plan de pago que firmaron ambos mandatarios provinciales, Río Negro le abonará a Chubut un total de $27.463.744.434,59 . De ese importe, más de $17 mil millones serán destinados a la ejecución de una serie de obras para la interconexión eléctrica de ambas provincias . En tanto, el saldo restante, de unos 10 millones, será cancelado mediante un plan de pagos.

CHUBUT Y RÍO NEGRO: UN ACUERDO HISTÓRICO PARA TODA LA COMARCA ANDINA Junto a @Weretilneck , y los intendentes de la Comarca Andina, firmamos un acuerdo que pone fin a un conflicto de más de 25 años entre Chubut y Río Negro, transformando la deuda que la provincia vecina mantenía… pic.twitter.com/RucqZrdMUX

Los trabajos pactados contemplan la ampliación de la Estación Transformadora Golondrinas mediante la incorporación de dos ingresos independientes desde la Estación Transformadora El Coihue y la habilitación de una nueva salida exclusiva de 33 kV para abastecer a El Bolsón, además de la construcción de la nueva Estación Transformadora Cerro Perito Moreno.

Las obras, que serán ejecutadas por Río Negro, permitirán garantizar el abastecimiento del ciento por ciento de la demanda sin necesidad de generación térmica , lo que mejorará la calidad, estabilidad y confiabilidad del servicio eléctrico en la región, a la vez que el tendido subterráneo permitirá reducir la vulnerabilidad del sistema frente a las condiciones climáticas adversas .

Desde el gobierno de Chubut destacaron que los trabajos beneficiarán a Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Las Golondrinas y El Bolsón, y que permitirán fortalecer el abastecimiento energético de toda la Comarca Andina del Paralelo 42, a la vez que mejorarán la calidad de vida de miles de familias y generarán mejores condiciones para el desarrollo productivo, comercial y turístico de la región.

Tras la firma, Torres destacó que las nuevas obras, permitirán "dejar atrás definitivamente los cortes de luz que durante tantos años afectaron a los vecinos de la Comarca".

“Hasta hace algunos años se mencionaba a Lago Puelo como la ‘capital nacional del corte de luz’ , pero nosotros empezamos con una obra muy importante como la Estación Transformadora El Coihue, la línea de 33 kV y la Estación Transformadora Golondrinas. Esta obra completa un esquema de infraestructura energética que le va a permitir a toda la Comarca dejar atrás un padecimiento de tantos años”, afirmó.

El mandatario provincial destacó además que con su par de Río Negro trabajan desde el primer día "con una mirada regional", lo que les permitió "concretar iniciativas que parecían imposibles", entre las que señaló "traer las plantas compresoras que se estaban deteriorando en Rosario o conectar el Gasoducto Cordillerano con el Gasoducto San Martín".

Por su parte, Alberto Weretilneck señaló que el acuerdo " es parte de una deuda que el Gobierno de Río Negro mantuvo con Chubut durante más de 25 años , desde la construcción del primer Gasoducto Cordillerano".

"El gobierno de nuestra provincia había incumplido aquel acuerdo con Chubut; luego el conflicto se judicializó y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta que finalmente decidimos resolverlo entre nosotros", apuntó.

El gobernador rionegrino explicó además que la obra "no solamente representa la resolución de un diferendo judicial entre ambas provincias, sino también la posibilidad de brindar seguridad energética a toda la Comarca Andina". "Más allá de los límites geográficos de ambas provincias, somos todos patagónicos y sabemos cuál es nuestra responsabilidad", expresó.

Fuente: Clarín