No todos son locales vacíos en Palermo: abre Miniso, llega H&M y promete nuevos centros comerciales

Palermo vive dos caras. Por un lado, una de las avenidas comerciales más importantes de la Ciudad de Buenos Aires registra una vacancia superior al promedio del mercado general y una fuerte caída en los valores de alquiler ; por otro lado, uno de los shoppings más elegidos por los porteños espera el desembarco de H&M en la Argentina y vive una importante transformación.

El tramo de Santa Fe comprendido entre Scalabrini Ortiz y Pueyrredón tiene 1,6 km y concentra 345 locales comerciales dentro de un universo total de 5000 relevados en CABA. Se trata de una de las zonas comerciales más importantes de Palermo como barrio y de la Ciudad en general, con buena accesibilidad, alto flujo peatonal, tránsito vehicular, transporte público y un jugador clave en el mapa de consumo porteño: el shopping Alto Palermo.

Sin embargo, esa ubicación privilegiada no alcanzó para esquivar el cambio de época.

La vacancia en el corredor llegó al 6,67% , por encima del 4,6% que registra el mercado general, de acuerdo a un relevamiento realizado por LJ Ramos. En paralelo, el precio pedido promedio se ubicó en US$29/m² , levemente por debajo del promedio general, que alcanza los US$30,4/m² por mes.

Pero, a pesar de estos datos, el golpe más fuerte se ve en la comparación interanual. La zona, al igual que otros corredores importantes de la Ciudad, como la avenida Cabildo en Belgrano, por ejemplo, sufrió una importante caída en solo un año.

La vacancia aumentó en 6,4% y el valor pedido cayó 29 puntos porcentuales frente al relevamiento de 2025 .

El dato marca un quiebre para una avenida que, durante el último tiempo, había sido vista como parte de la recuperación del comercio. La nueva medición muestra que “ante la previsión de no renovación de contratos por parte de algunos inquilinos, muchos propietarios optan por anticiparse y comenzar la búsqueda de nuevos locatarios antes de que los inmuebles queden desocupados, evitando así periodos prolongados de vacancia”, explican en el informe.

Aun así, el diagnóstico no es necesariamente pesimista. Para Marcelo Zuliani, de Colliers, el mercado atraviesa un momento de quiebre más que una tendencia de deterioro permanente . “Estamos en un momento donde las estadísticas dicen que estamos viviendo la falta de consumo del año pasado y este año no se está recuperando, y empiezan a aparecer locales vacíos. Pero al mismo tiempo hay noticias de marcas internacionales que van a venir y eso genera una competencia entre rubros. Estamos en un momento de quiebre, yo no veo que vaya a seguir aumentando la vacancia”, afirmó.

Y esa situación se ve dentro del Shopping Alto Palermo, donde la llegada de H&M a la Argentina comienza a tomar forma .

La cadena sueca de fast fashion negocia con IRSA , la empresa dueña de los principales shoppings del país, la apertura de su primera tienda en el país .

De concretarse el cronograma previsto, el desembarco se producirá en noviembre en uno de los centros comerciales con mayor circulación de la ciudad de Buenos Aires: el Alto Palermo, sobre la avenida Santa Fe. La elección de la ubicación a cargo de la compañía de Eduardo Elsztain confirma la apuesta de la marca por el barrio de Palermo como puerta de entrada al mercado argentino.

El desembarco de la marca sueca en el país había sido adelantado por LA NACION en abril . Ahora, se conoció un dato clave: abriría sus puertas en noviembre , aunque todavía restan definir aspectos operativos y comerciales del proyecto.

La apertura de H&M se suma a otras renovaciones que realiza la empresa de Elsztain en el shopping porteño. Entre las novedades de las nuevas marcas internacionales que ponen un pie en la Argentina se encuentra Miniso , que abrirá su local en el shopping de Palermo este viernes 24 de julio.

También se incorporaron recientemente Victoria’s Secret (a fin de 2025) y la marca italiana de lencería Intimissimi , mientras que Adidas y Nike avanzan con una renovación de sus locales.

La llegada de la cadena sueca será, sin embargo, uno de los movimientos más relevantes del centro comercial . No solo se tratará de la primera tienda de H&M en la Argentina, sino también de la entrada de uno de los mayores jugadores mundiales del negocio fast fashion .

La empresa, fundada en Suecia en 1947 por Erling Persson, comercializa indumentaria, calzado, accesorios, cosméticos y productos para el hogar. Su modelo se basa en ofrecer diseños de tendencia a precios accesibles, con una elevada rotación de colecciones. Actualmente, el grupo cuenta con cerca de 4000 tiendas distribuidas en más de 79 países y registra ventas anuales superiores a los US$22.000 millones.

La operación local estará a cargo de Hola Moda , un grupo de capitales panameños creado en 2020 para desarrollar el negocio de H&M en América Latina. El nombre de la empresa comparte, precisamente, las iniciales de Hennes & Mauritz, la denominación completa de la cadena sueca.

El desembarco se realizará mediante un esquema cada vez más utilizado por las grandes firmas internacionales de moda, quienes, en lugar de operar directamente en cada país, se asocian con grupos regionales que conocen los mercados, gestionan las tiendas y cuentan con experiencia en importación, logística y comercialización. Es una estrategia similar a la utilizada en la Argentina por otras marcas globales .

A pocas cuadras del shopping, la compañía invertirá cerca de US$10 millones en la remodelación del histórico edificio de la ex Dirección Nacional de Industrias del Estado , conocido como DINIE, ubicado en la esquina de la avenida Coronel Díaz y Beruti. El inmueble será transformado en un complejo de usos mixtos que contempla locales comerciales y gastronómicos en los primeros niveles y oficinas en los pisos superiores.

La intervención también incluirá la restauración de la fachada original, ya que el edificio se encuentra catalogado con nivel de Protección Cautelar . La obra demandaría aproximadamente seis meses y la expectativa del holding inmobiliario es que los primeros espacios comerciales y corporativos puedan comenzar a operar durante el primer semestre de 2027 .

El edificio cuenta con una superficie cubierta aproximada de 8137 m², distribuida entre tres subsuelos, planta baja y seis niveles. Actualmente funciona allí la sede de la Comuna 14. Sin embargo, la Dirección General de Interpretación Urbanística del Gobierno porteño aprobó recientemente la factibilidad del proyecto presentado por IRSA y autorizó la localización de los nuevos usos previstos .

La empresa adquirió el inmueble el 18 de febrero de 2022, mediante una subasta pública organizada por el Gobierno de la Ciudad a través de la plataforma electrónica del Banco Ciudad . La compañía se impuso en la puja con una oferta cercana a los $2158,6 millones. Al sumar el precio de compra y la inversión prevista para la remodelación, el desembolso total en el proyecto rondará los US$30 millones .

La estrategia de la empresa en la zona también incluyó la reciente apertura de Palermo Off, una galería comercial a cielo abierto ubicada donde anteriormente funcionaba el Paseo del Sol.

El complejo, al que se accede por Beruti 3336 y Arenales 3345, demandó una inversión cercana a los US$3 millones . Cuenta con más de 2000 m², 18 locales comerciales y una terraza gastronómica .

Actualmente, 15 de los espacios ya están alquilados y en funcionamiento . Entre las marcas presentes se encuentran Boho, Gianni di Paolo, Top White, Chini, Bullbenny, Bolivia y New Era, varias de las cuales comenzaron como emprendimientos digitales y ganaron visibilidad a través de las redes sociales.

La propuesta gastronómica incluye a Cuervo, Orno, Gaviota, Bmoodie, Nacha y KOI. El proyecto conservó parte de la arquitectura del antiguo Paseo del Sol, pero incorporó nuevos trabajos de herrería, iluminación nocturna y una renovación integral de la terraza exterior.

Fuente: La Nación