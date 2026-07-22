Investigan la muerte de una nena de 2 años en Villa Gesell: la madre ya había sido juzgada por el fallecimiento de dos hijas

La Justicia investiga la muerte de una nena de 2 años en Villa Gesell. El caso tomó mayor relevancia cuando se conoció que su madre había sido juzgada y absuelta años atrás por el fallecimiento de otras dos hijas .

Según informaron medios locales, la nena fue llevada al Hospital Municipal Arturo Illia sin signos vitales, y pese a las maniobras de reanimación realizadas por el personal médico durante unos 40 minutos, no pudieron salvarla.

De acuerdo a lo que trascendió, la madre, de 44 años, explicó ante los médicos que su hija se habría broncoaspirado mientras tomaba la mamadera.

Tras constatar su fallecimiento, el hospital dio aviso a la Policía y se iniciaron las actuaciones correspondientes. La investigación quedó a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Pinamar, quien abrió un expediente por averiguación de causales de muerte.

Los investigadores esperan el resultado de la autopsia y de las pericias médico-forenses para determinar qué provocó la crisis respiratoria de la nena y establecer si existió o no alguna conducta que provocara la muerte.

La muerte de la nena reavivó un caso que había conmocionado a la ciudad costera. En 2018 , la madre fue absuelta en un juicio por la muerte de Yazmín , su bebé de 11 meses que falleció en Mar del Plata en 2016.

En aquel momento, ella y quien era su pareja en ese entonces abandonaron la casa en la que vivían y permanecieron varios días ocultos, mientras eran intensamente buscados. Sin embargo, una semana después, se entregaron.

Por esa causa estuvieron detenidos durante casi dos años y siempre sostuvieron su inocencia. Pero el expediente tuvo una fuerte repercusión pública.

Durante el juicio también se analizó la muerte de otra hija de la mujer , una beba de seis meses que había fallecido en 2013. Los jueces Juan Manuel Sueyro, Mariana Irianni y Fabián Riquert evaluaron los informes médicos y descartaron lesiones traumáticas o indicios de abuso sexual. En ambos casos, las muertes fueron atribuidas a complicaciones respiratorias.

Finalmente, un tribunal concluyó que no existían pruebas para condenarlos y que no se había podido acreditar que las muertes hubieran sido consecuencia de maltrato o abuso.

En paralelo, la Justicia de Familia intervino sobre el grupo familiar y dispuso distintas medidas de protección para los otros hijos de la mujer, entre ellas que fueran ingresados en hogares o fueran adoptados.

Después de ser absuelta, la mujer se mudó a Villa Gesell, formó una nueva pareja y tuvo dos hijos más, entre ellos la nena que murió este lunes.

Fuente: TN