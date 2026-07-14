Fuerte cruce entre Burlando y el abogado de Luque durante el juicio por la muerte de Maradona: discutieron a los gritos

El juicio por la muerte de Diego Maradona vivió este martes uno de sus momentos de mayor tensión cuando los abogados Fernando Burlando y Francisco Oneto protagonizaron un fuerte cruce de gritos e insultos que obligó a la intervención del fiscal y derivó en un cuarto intermedio dispuesto por el tribunal.

Todo ocurrió mientras declaraba el custodio Julio Soria. Durante el interrogatorio, el querellante Burlando cuestionó la credibilidad del testigo y lo acusó de intentar eludir las respuestas al recurrir reiteradamente a expresiones como “no me acuerdo”.

En ese momento Oneto sostuvo que Burlando estaba presionando al testigo y lo acusó de “apretarlo” , según informó el

En medio del cruce, Oneto calificó a Burlando de “irrespetuoso” y lo desafió al decirle que lo esperaba afuera de la sala. Ante el clima de tensión, el fiscal intervino para intentar calmar la situación y evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.

Frente al incidente, el tribunal resolvió decretar un cuarto intermedio. Sin embargo, la discusión no terminó allí: una vez fuera de la sala de audiencias, Burlando y Oneto volvieron a quedar cara a cara, en un nuevo episodio de tensión que fue presenciado por quienes se encontraban en el lugar.

Fuente: TN