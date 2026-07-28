Francia presentó a Zidane como nuevo técnico de la selección tras el exitoso paso de Deschamps

PARÍS.- Zinedine Zidane fue presentado este martes como el nuevo seleccionador de Francia. Así, quien fue figura del combinado galo reemplaza al exitoso DT Didier Deschamps al frente del equipo al que llevó a la gloria.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, anunció el nombramiento de Zidane en la sede de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) en París y señaló que se le otorgó un contrato de cuatro años.

“Este es un momento excepcional, excepcional por la persona que está sentada a mi lado. Zinedine es una de las leyendas del fútbol francés y durante muchos años dijo que uno de sus sueños era hacerse cargo de la selección de Francia”, afirmó Diallo.

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Fuente: La Nación