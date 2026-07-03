Ferraresi renunció a la intendencia de Avellaneda para “asumir desafíos” de la mano de Kicillof

El intendente de Avellaneda, el peronista Jorge Ferraresi , renunció este viernes a su cargo en el municipio para “asumir desafíos” en la provincia de Buenos Aires, donde se especula con una posible función en la administración de Axel Kicillof o una incipiente campaña para la Gobernación en 2027.

Así lo anunció su esposa, Magdalena Sierra , actual jefa de Gabinete comunal y quien quedará a cargo del municipio por haber sido cabeza de la lista de concejales de Unión por la Patria (UxP) en 2023.

“Todos conocemos la capacidad, la entrega y la vocación de servicio de Ferraresi. Está preparado para asumir nuevos desafíos en la Provincia y, como siempre, va a seguir cerca, acompañando este proyecto”, expresó Sierra desde sus redes sociales.

Según pudo saber LA NACION , Ferraresi tomó licencia del cargo pero, al finalizar ese plazo, no regresará a la silla de conducción del municipio.

En su carta, Sierra expresó: “Hoy asumo la Intendencia de Avellaneda con un enorme orgullo. Es un honor continuar el camino que inició Ferraresi. Con enorme dedicación, transformó profundamente nuestra ciudad y la convirtió en un modelo de gestión” .

“Mi compromiso es cuidar todo lo que construimos juntos y seguir trabajando, todos los días, para que Avellaneda siga creciendo”, dijo y afirmó que “toca seguir trabajando muchísimo. Las necesidades de nuestros vecinos van cambiando y requieren de un Estado presente, cercano y dispuesto a dar respuestas”, añadió.

La intendenta a cargo abogó por “redoblar los esfuerzos sosteniendo los valores de la empatía, la solidaridad y el compromiso con quienes más lo necesitan”.

Alejado del kirchnerismo, Ferraresi es uno de los intendentes más activos en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio de Kicillof. Por eso las dudas están puestas ahora en la posibilidad de que asuma un cargo en el gabinete, para desde allí “proyectar” su figura, o lanzarse directamente al territorio en el camino de una eventual candidatura a gobernador en 2027 .

Fuentes del peronismo bonaerense indicaron a LA NACION que el intendente en uso de licencia no busca un “cargo” en el gabinete de Kicillof sino que se inclinará más por “caminar” la provincia.

Ferraresi estuvo el jueves último en un acto partidario que Kicillof encabezó en La Plata, donde el gobernador llamó a”construir algo nuevo” sin perder de vista que el adversario es el presidente Javier Milei , en lo que fue leído como un mensaje hacia la interna con La Cámpora.

El intendente de Avellaneda había levantado el perfil a principios de junio, al organizar el domingo 7 en el Polideportivo ‘José María Gatica’ de Villa Domínico el multitudinario funeral de Carlos ‘Indio’ Solari , en lo que supuso además un deshielo en las relaciones del peronismo porque implicó un diálogo directo con Máximo Kirchner , cercano a la familia del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

En caso de confirmarse sus intenciones de competir por la Gobernación, Ferraresi deberá medirse con otros intendentes con iguales aspiraciones como el platense Julio Alak ; Gastón Granados , de Ezeiza; y Federico Achával , de Pilar, entre otros exponentes del PJ.

Fuente: La Nación