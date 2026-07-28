Fátima Flórez fue a la asunción de Keiko Fujimori y acrecentó rumores de reconciliación con Milei: su explicación

Los rumores de que Javier Milei retomó su relación sentimental con Fátima Flórez se incrementaron este martes, después de que la actriz publicara en sus redes sociales una foto en la asunción de la nueva mandataria de Perú, Keiko Fujimori , justo cuando el Presidente también estaba allí para participar de la ceremonia.

La selfie de Fátima Flórez en Lima, vestida toda de blanco, fue aún más llamativa después de que el

Sin embargo, fuentes de Casa Rosada aclararon que la comediante fue invitada a la asunción de Fujimori por su amistad con la mandataria de Perú. “ No fue en visita oficial, ni se subió al avión presidencial, ni compartió hotel ni delegación”, detallaron.

Junto a Milei viajaron su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el canciller Pablo Quirno.

La misma postura que el Gobierno expuso en público Fátima Flórez , que habló con América TV apenas terminó la ceremonia en la que Fujimori tomó el mando de su país.

“Yo vine como amiga de Keiko, de hecho estaba ahí sentada con su familia y con sus amigos. Nosotras tenemos una muy linda amistad que se dio hace dos años cuando compartimos una gala solidaria de Starlite, que es la fundación de Antonio Banderas, en Marbella, España. Nos hicimos muy buenas amigas, ella conoce de mi trabajo", dijo la actriz.

A su Instagram, Flórez subió también dos videos: uno desde el palco, mientras asumía la presidenta peruana; y otro con periodistas en el exterior del Palacio Legislativo, donde se hizo el evento.

En tanto, consultada respecto de si se reconcilió con Milei, afirmó: “Saben que estoy trabajando full, que no tengo tiempo ni momento. Sería imposible para mí tener algún amorío con alguien, porque saben que estoy en full trabajo, full carrera”.

Asimismo, Fátima Flórez contó que con el presidente argentino durante el acto en Perú se vieron “casi de lejos” y ahondó: “Cada uno tenía su lugar. Él, su lugar protocolar; y yo dentro de las amistades”.

En eso, la actriz exclamó sobre la participación de ambos en la jura: “Es pura coincidencia, de verdad”. Dijo, también, que considera una “tilinguería” dar detalles sobre si habla o no con Milei o con su hermana Karina.

Ante la insistencia sobre su posible reconciliación con el Presidente, Flórez jamás lo negó, pero remarcó: “A veces es lindo preservar la intimidad , sobre todo cuando uno está abocado de lleno a la carrera”.

Además planteó que “la estrella” de la jornada era Fujimori.

Más tarde, en LN+ , Flórez evitó nuevamente confirmar o negar su posible noviazgo con Milei. “Estoy casada y en pareja con el público” , comentó, entre risas.

Otra vez, la actriz reforzó: “Mi visita a Perú nada tiene que ver con Presidencia. Está pagada de mi bolsillo”.

Según desglosó, ella estuvo ubicada en un palco junto a amigos y familia de Fujimori.

Este martes Milei, antes de participar de la jura, tuvo una reunión cara a cara con la flamante presidenta de Perú.

“Presidente Milei, qué placer conocerlo. Tantos amigos en común que tenemos”, le dijo Fujimori, alineada con ideas de derecha al igual que el Presidente argentino e hija del exmandatario fallecido Alberto Fujimori , condenado por violaciones a los derechos humanos y corrupción.

Fuente: La Nación