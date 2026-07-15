Existen tres métodos para saber si tu perro es diestro o zurdo

Aunque pocos lo sepan y lo crean, los perros , al igual que los humanos, tienen una “mano dominante” . De acuerdo con los veterinarios, existe una inclinación por usar una u otra pata para realizar acciones, lo que lleva a preguntar: ¿mi perro es zurdo o diestro?

De acuerdo con la veterinaria Ana Lora , existen tres métodos sencillos para obtener esta respuesta. Además, esta preferencia aporta información sobre su personalidad, su forma de procesar situaciones nuevas y ayudar a los veterinarios a evaluar ciertos aspectos de su desarrollo neurológico.

“Utilizá un juego interactivo donde puedas meter comida y mira con qué pata la quiere tocar ”, explicó la veterinaria.

Ana Lora explica: “ Si cuando se la pides, siempre te da la misma , significa que esa es su mano dominante”.

“Mirá qué pata adelanta primero cuando empieza el paseo” , sentenció la experta en comportamiento animal.

“Existe la creencia de que los perros diestros son más calmados y los zurdos, más reactivos y activos ”, comentó la veterinaria. Para cerrar, agregó: “Lo más curioso es que, aunque en los humanos hay más diestros que zurdos, en perros el porcentaje es 50% y 50% ”.

Expertos en comportamiento animal sostienen que no, porque forma parte de su desarrollo neurológico y no debe intentarse modificar .

Los veterinarios aconsejan respetar esta preferencia y nunca forzar al animal a utilizar la otra pata durante juegos o ejercicios de entrenamiento.

Fuente: TN