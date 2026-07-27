Estuvo desaparecido en el mar durante más de un mes y fue hallado vivo a la deriva cerca de Hawái

Kai Sato, de 39 años, zarpó de la isla Catalina el 7 de junio, pero dos semanas después, el mástil de su velero se rompió, se quedó sin combustible y la batería de su teléfono se agotó . Así, quedó a la deriva e indefenso, fuera de las rutas marítimas .

El hombre de California dijo que pasó días llorando, sintiéndose derrotado y vulnerable, como un “blanco fácil”, mientras las olas lo alejaban de cualquier posibilidad de rescate.

“Lloré durante toda una semana, sintiéndome fatal, como si estuviera en el sur. Incluso pensé en arrancar el motor y asfixiarme, en quitarme la vida ”, declaró a Hawaii News Now .

Además, describió la sensación de ser un “blanco fácil”, arrastrado hacia el sur por la corriente y desviándose drásticamente de su rumbo.

Sin embargo, tras cinco días de reflexión, decidió actuar y comenzó a realizar reparaciones improvisadas en la embarcación utilizando tubos de PVC y remos de kayak.

Pero, ¿cómo sobrevivió Kai durante tanto tiempo? El estadounidense reveló que se alimentaba de avena sobrante, así como de pescado y calamares que caían a su bote debido a las olas, y bebía el agua de condensación del agua de mar que recogía en un balde. “Simplemente lo lamí para sobrevivir”, afirmó.

Kai tardó casi un mes en regresar a la ruta marítima entre California y Hawái, donde fue rescatado de forma espectacular el martes pasado (22 de julio) por un buque portacontenedores que se dirigía hacia las islas.

El californiano se hospeda en casa de un familiar. Pero a pesar de la odisea en el mar, Kai ya está planeando su próximo viaje en barco: a Filipinas. Esta vez, en una embarcación más grande.

Fuente: La Nación