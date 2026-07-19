España confirmó el once para enfrentar a la selección argentina en la final del Mundial

Con Lamine Yamal como principal figura, España confirmó el once con el que se enfrentará a la selección argentina en la final del Mundial 2026 que se disputará desde las 16 en Nueva York.

El equipo que dirige Luis de la Fuente saldrá con los mismos nombres que vencieron a Francia por 2 a 0 en la semifinal disputada el pasado martes.

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Así será el once de España: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.

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Fuente: La Nación