Buscan a “Piti”, una boa de más de tres metros que se escapó de una terraza en Colegiales

Una familia de Colegiales busca desesperadamente a “Piti”, una boa de más de tres metros de longitud que desapareció el jueves por la tarde tras escapar de la terraza de su vivienda.

El operativo de rastreo se concentró especialmente en el perímetro delimitado por las calles Céspedes y Zapiola, donde fue vista por última vez .

En carteles informativos para dar con su paradero, los dueños aclararon que el ejemplar es dócil , está adaptado a la convivencia humana y se encuentra castrado, con el fin de evitar escenas de pánico en la vía pública y asegurar un rescate sin riesgos para el animal.

La familia dueña de la boa precisó que el reptil “desapareció el jueves alrededor de las 16.00”. “ Responde a su nombre" , precisaron. Y añadieron: “La tenemos desde hace muchos años, desde que medía dos metros”. También remarcaron que “los vecinos la conocen y no la vieron ”.

Sobre sus características, los dueños detallaron que la serpiente “mide más de tres metros”, tiene “colores cálidos, tonos marrones, dorados y verdes” y que solía permanecer en la terraza de la vivienda. “Habitualmente tomaba sol ahí, por eso creemos que no fue muy lejos”, indicaron. Además, señalaron que, en las últimas semanas, la habían notado “decaída y apática” .

La familia aclaró que la boa “no es agresiva ” y se mostró preocupada ya que el animal se mantenía en el domicilio desde hace años y contaba con su terrario. Asimismo, solicitaron que no provoquen ninguna acción contra el reptil.

Las boas son grandes serpientes no venenosas famosas por su técnica de caza: la constricción (envuelven a su presa y la aprietan hasta asfixiarla).

Habitan en climas tropicales y subtropicales de América. Aparece desde el norte de México hasta el sur del continente, según Animal Diversity Web (ADW), una enciclopedia en línea mantenida por el Museo de Zoología de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos.

En Sudamérica, suelen encontrarse especialmente en el norte de la Argentina, en Bolivia, en Perú y en algunas zonas de Chile . Pueden observarse también boas constrictoras en varios lugares de Brasil y en islas de las costas del Pacífico y el Caribe.

De acuerdo con el Instituto Butantan , la boa es carnívora y su dieta consiste en pequeños mamíferos, incluidos murciélagos , pero también aves.

Este reptil es solitario y solo se relaciona con otros para aparearse. Es de hábitos principalmente nocturnos y vive en el suelo, aunque ocasionalmente trepa árboles bajos y arbustos para cazar pequeños vertebrados -sobre todo anfibios y lagartos-.

Fuente: La Nación