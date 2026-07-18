Esclarecen una seguidilla de robos en Ostende: un detenido tras un operativo conjunto de la DDI y la Policía

ZONALES

Una rápida investigación permitió esclarecer una serie de robos cometidos en comercios de Ostende y culminó con la detención del presunto autor durante un allanamiento realizado en las últimas horas. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Base Operativa DDI Pinamar, en conjunto con efectivos de la Estación de Policía Comunal II de Ostende, bajo las directivas de la Justicia.





La causa se inició luego de que las fuerzas de seguridad tomaran conocimiento de tres robos ocurridos durante la noche del jueves en locales comerciales ubicados sobre la Avenida Víctor Hugo. Según la investigación, el delincuente provocó daños en los accesos para ingresar a los comercios y sustraer distintos elementos del interior.





A partir de las denuncias comenzó un intenso trabajo investigativo que incluyó el análisis de imágenes captadas por cámaras de seguridad privadas y por el Centro de Monitoreo de la Secretaría de Seguridad de Pinamar, además de la recepción de declaraciones testimoniales que aportaron datos determinantes para avanzar en la causa.





Con toda la información reunida, los investigadores lograron identificar al presunto responsable de los hechos. Posteriormente, personal de la DDI realizó tareas encubiertas para establecer su domicilio y confirmar sus movimientos.





Con las pruebas incorporadas al expediente, el fiscal Juan Pablo Calderón solicitó las correspondientes órdenes de allanamiento y detención, que fueron autorizadas por la Justicia.





Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, efectivos de la DDI Pinamar y de la EPC II de Ostende montaron un operativo de vigilancia en las inmediaciones de la vivienda del sospechoso. Una vez confirmada su presencia, se llevó adelante el allanamiento, donde se concretó la detención del imputado y el secuestro de diversos elementos considerados de interés para la investigación.





El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras que los objetos incautados serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar su vinculación con los hechos investigados. La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas judiciales.