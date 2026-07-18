Detienen a un hombre que abusó de menores durante una década: les regalaba caramelos a chicos del barrio

Un hombre de 42 años y nacionalidad paraguaya fue detenido como acusado de abusar sexualmente durante una década menores de edad , entre ellos un niño con retraso madurativo. El imputado trabajaba como albañil y era conocido en el barrio de Merlo en el que vivía de la localidad de Merlo por darle caramelos a los niños que veía pasar.

La detención estuvo a cargo de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA) luego de que el fiscal Fernando Siquier Rodríguez, de la Fiscalía N° 6 de Morón, pidiera su detención por el delito de "abuso sexual agravado y corrupción de menores".

Según la investigación, los hechos que se le atribuyen ocurrieron entre marzo de 2014 y octubre de 2024 en el interior de una casa ubicada en Mariano Acosta, partido de Merlo, donde los padres de seis menores los dejaban al cuidado del acusado ya que integraba su círculo de confianza.

Uno de los menores tenía un diagnóstico de retraso madurativo.

Aprovechándose de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban las víctimas, el hombre abusaba sexualmente de ellos amenazándolos con un machete y un rifle . Decía que si revelaban lo que allí pasaba iba a matar a tiros a todos los familiares.

En una oportunidad, uno de los menores comenzó a tener problemas de aprendizaje, por lo que los padres lo llevaron para que tenga asistencia profesional. Fue entonces que los especialistas detectaron signos compatibles con abuso sexual.

A partir de ese momento, las demás víctimas también comenzaron a relatar los hechos a los que habían sido sometidas durante más de una década.

Al enterarse de lo ocurrido y antes de radicar la denuncia correspondiente, los familiares de los menores decidieron hacer justicia por mano propia e incendiaron la casa del acusado. Sin embargo, éste ya no se encontraba en el lugar, ya que había escapado.

Ya con la denuncia en marcha, los detectives de la División Homicidios de PFA comenzaron una serie de tareas investigativas que incluyeron un exhaustivo análisis de datos y un relevamiento de redes sociales.

A medida que reunían los primeros elementos sobre el implicado, surgió un dato que llamó especialmente la atención de los investigadores: entre sus vecinos el hombre era conocido como un albañil de buen comportamiento, sin vicios ni conflictos, que en sus ratos libres solía regalar caramelos a los niños del barrio.

Una de las víctimas aportó un dato clave lograr su identificación: dijo que recibía frecuentes visitas de un joven llamado “Brian”.

Con el análisis de sus redes sociales se estableció que "Brian" era un sobrino del prófugo y que vivía en la zona de Parque San Martín, también en Merlo.

Con esa información, los uniformados implantaron un discreto operativo de vigilancia en las inmediaciones de la propiedad. Tras varias horas detectaron a un hombre con las mismas características fisonómicas del buscado cuando salía del lugar.

Luego de identificarlo y corroborar su identidad, procedieron a detenerlo en la vía pública, en la intersección de las calles Estanislao del Campo y Amado Nervo.

El detenido quedó a disposición del Juzgado de Garantías Nº 1 de Morón, a cargo de la jueza Laura Mariel Pinto.

Fuente: Clarín