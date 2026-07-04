Encontraron a la chica de 15 años que había desaparecido en Belgrano

La adolescente de 15 años que estaba desaparecida desde el viernes a las 19 apareció este sábado pasado el mediodía, después de horas incertidumbre y de una búsqueda impulsada por su familia.

La chica, cuyas iniciales son J.F., había ido a ver el partido de Argentina contra Cabo Verde a la casa de una amiga. Sin embargo, se fue de allí justo antes del inicio del encuentro de 16avos de final del Mundial. Esa fue la última vez que la vieron .

La familia habló con ella, sin saber que no estaba en la casa de su amiga, hasta las 19.50. Pero luego el teléfono de la joven dejó de recibir mensajes. Su última conexión fue a las 20.06 del viernes.

La familia hizo la denuncia en la Policía de la Ciudad. Se abrió una causa por averiguación de paradero. Intervinieron la división de Delitos contra la Niñez y la Adolescencia y personal de la Comisaría 13A.

Los registros de cámaras de seguridad la captaron por última vez alrededor de las 19 en la intersección de las calles Cuba y Sucre, en Belgrano.

Finalmente, la joven apareció este sábado al mediodía, según confirmaron fuentes de la Policía de la Ciudad a Clarín . Estaba en el supermercado de la avenida Cruz y Escalada, junto a su novio.

El hallazgo se dio gracias al rastreo de la aplicación de viajes que utilizó.

Fuente: Clarín