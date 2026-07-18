En qué canal pasan los Pumas vs. Inglaterra por el Nations Championship 2026 hoy

El Nations Championship, el nuevo torneo internacional que reúne a las 12 selecciones más importantes del planeta, continúa este sábado para los Pumas en el test match que disputan frente a Inglaterra desde las 16.10 (horario argentino) en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, correspondiente a la tercera fecha.

El partido se transmite en vivo por televisión únicamente a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Plan Premium -requiere ser suscriptor para acceder al contenido-.

Ambos equipos se enfrentaron por última vez en noviembre pasado en Twickenham, donde prevaleció el equipo inglés 27 a 23 en un juego vibrante. El historial tiene 31 partidos con apenas cinco victorias albicelestes, 24 de la Rosa y dos empates.

La selección argentina marcha tercera en la tabla de posiciones del Hemisferio Sur con seis puntos producto de un triunfo y una caída, por detrás de Sudáfrica y Nueva Zelanda. En su debut, perdió en Córdoba con Escocia 47 a 38 y después doblegó a Gales 35 a 21 en San Juan.

El head coach Felipe Contepomi hace dos modificaciones en la alineación inicial con respecto a la que comenzó ante los galeses: Mayco Vivas por Boris Wenger y Matías Moroni por Lucio Cinti. Es así que comienzan Vivas, el capitán Julián Montoya, Tomás Rapetti, Guido Petti, Matías Alemanno, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Justo Piccardo, Moroni, Bautista Delguy y Santiago Carreras. Esperan en el banco de suplentes Ignacio Ruiz, Wenger, Pedro Delgado, Efraín Elías, Pablo Matera, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz y Cinti.

La Rosa, por su parte, también perdió en su debut ante Sudáfrica 45 a 21 y, luego, le ganó a Fiji 73 a 8. Así, marcha cuarta en la tabla de posiciones del Hemisferio Norte con cinco unidades, por detrás de Francia, Escocia e Irlanda.

Inglaterra definió su formación inicial con Ellis Genge, el capitán Jamie George, Joe Heyes, Alex Coles, George Martin, Ollie Chessum, Guy Pepper, Ben Earl, Jack van Poortvliet, Fin Smith, Immanuel Feyi-Waboso, Seb Atkinson, Henry Slade, Tommy Freeman y Marcus Smith. Son relevos Luke Cowan-Dickie, Emmanuel Iyogun, Asher Opoku-Fordjour, Tom Curry, Henry Pollock, Ben Spencer, Benhard Janse van Rensburg y Noah Caluori.

Ready for Argentina 👊 Steve Borthwick has named his team for our last summer Nations Championship fixture on Saturday at 20:10 BST. @O2 | #WearTheRose

El Nations Championship fue creado por las uniones del Seis Naciones y Sanzaar y se celebra cada dos años, en los pares, para no interferir con el Mundial ni con la gira de los Lions. La Argentina es una de las representantes del Hemisferio Sur junto a Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Del Norte, en tanto, están Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia. Fiji y Japón participan como invitados.

Cada equipo disputa seis partidos en la primera etapa, todos contra rivales del Hemisferio opuesto. Tres son de local y otros tres, de visitante. Al concluir la instancia, los líderes de cada región jugarán por el título en un “evento sin precedentes en el rugby internacional”, tal fue anunciado por la Unión Argentina de Rugby (UAR), en el estadio de Twickenham en Londres con tres días consecutivos de dos partidos diarios.

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Fuente: La Nación