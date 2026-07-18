El último entrenamiento de España antes del duelo frente a Argentina fue cancelado por tormentas eléctricas

El último entrenamiento de la selección de España fue cancelado por tormentas eléctricas. La práctica final antes del partido contra Argentina fue suspendida luego de que esperaran a que las condiciones climáticas cambiaran sin éxito.

Los trabajadores de la FIFA advirtieron a los presentes en las instalaciones del Red Bull New York que se pongan bajo refugio. Los representantes de diversos medios de comunicación debieron aislarse en un pasillo a la espera de que termine la tormenta.

Inicialmente la práctica se había postergado durante media hora. En aquella ventana el pronóstico debía modificarse, debido a que la FIFA había indicado que no había otro horario disponible para que el equipo entrenara.

Pero una vez pasados los 30 minutos, al no cesar la tormenta, fue cancelado. “El entrenamiento de la selección española sobre los campos de las instalaciones de Melanie Lane Training Ground de New Jersey se ha suspendido siguiente el protocolo de seguridad sobre tormentas de Estados Unidos. Los jugadores están teniendo una sesión de activación en las instalaciones interiores”, expresó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en un comunicado.

El pronóstico no es alentador: rige una alerta meteorológica hasta las 23.

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Fuente: La Nación