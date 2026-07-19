En estos 21 estadios de fútbol se jugaría el próximo Mundial: solo hay uno de la Argentina

La Copa Mundial de 2026 se ha consolidado como la más grande de la historia , con tres países anfitriones —Canadá, Estados Unidos y México— y 48 equipos participantes. Se espera que este evento histórico continúe en 2030, cuando el torneo celebre su centenario y seis países sean sede de partidos : Marruecos, Portugal y España albergarán la mayor parte de la competición, mientras que Uruguay —que fue sede de la primera Copa Mundial en 1930—, Argentina y Paraguay serán sede de tres partidos inaugurales conmemorativos.

Aunque la lista definitiva de ciudades sede aún depende de la aprobación de la FIFA , que se espera se publique en diciembre de este año, 21 estadios destacan como candidatos para albergar la Copa del Mundo. Cada uno de ellos presenta particularidades arquitectónicas que reflejan tanto la tradición como la innovación de los países participantes. ¡Descúbrelos a continuación!

Fue en esta dirección de Montevideo donde se disputó la primera final de la Copa Mundial en 1930 , reconocida por la FIFA como Monumento Histórico del Fútbol Mundial. La construcción original, finalizada en tan solo cinco meses, rompió con el modelo tradicional de estadios de planta cuadrada al adoptar una forma elíptica .

Diseñado por el arquitecto uruguayo Juan Scasso, el estadio cuenta con cuatro tribunas independientes y una torre con vistas panorámicas de la ciudad. Para optimizar el tiempo y los recursos, una de las tribunas se construyó sobre la pendiente natural del terreno.

En Buenos Aires , el Estadio Monumental , inaugurado en 1938, es la sede de River Plate. En el diseño original de los arquitectos José Aslan y Héctor Ezcurra, el estadio contaba con tres grandes tribunas y una pista de atletismo alrededor del campo . A lo largo de los años, el complejo ha sido objeto de numerosas renovaciones, aumentando su capacidad, modernizando los vestuarios de los jugadores e incorporando paneles LED.

Diseñado para reemplazar el Estadio Manuel Ferreira , sede del equipo Olimpia , el nuevo recinto tendrá una capacidad para más de 46.000 espectadores , casi el triple que el estadio actual. Bautizado en honor al expresidente del club, Osvaldo Domínguez Dibb, el proyecto está previsto que finalice en 2027 e incluye, además del estadio, espacios como un museo y una tienda oficial. El proyecto está liderado por Diego Suárez de Path Urban y Nicole Hellmers.

Según fuentes oficiales de Olimpia, el complejo está siendo diseñado para cumplir con los estándares de accesibilidad, inclusión y sostenibilidad de la FIFA , y se espera que se convierta en el estadio de fútbol más grande y moderno de Paraguay.

Inaugurado en 1954, el Estádio da Luz de Lisboa fue diseñado originalmente por João Simões y tenía capacidad para 120.000 espectadores. Sin embargo, fue demolido en 2002, cuando se le dio un nuevo aspecto en un proyecto diseñado por Hok Sport, siendo el techo arqueado rojo uno de los elementos más llamativos.

El diseño del antiguo Estadio José Alvalade , inaugurado en 1956 como sede del Sporting Clube de Portugal en Lisboa, reflejaba la ambición de un recinto multifuncional. Diseñado por los arquitectos António Augusto Sá da Costa y Anselmo Fernández Rodríguez, el estadio fue concebido no solo para el fútbol , ​​sino también para deportes como el atletismo y el ciclismo.

En 2003, el antiguo complejo fue demolido para dar paso a uno nuevo diseñado por el arquitecto Tomás Taveira. El nuevo diseño presenta un techo curvo y una fachada de azulejos, un revestimiento que forma parte de la cultura portuguesa.

El Estádio do Dragão , en Oporto , fue diseñado por el arquitecto Manuel Salgado e inaugurado en 2003. El complejo incluye un museo, una tienda del club, locales comerciales, restaurantes, oficinas y servicios , siguiendo el modelo de un estadio multifuncional.

El diseño aprovecha el terreno irregular para reducir el impacto volumétrico del edificio , integrando parte de las gradas inferiores en la plaza. Las gradas superiores se conciben como volúmenes independientes, mientras que los extremos abiertos permiten una continuidad visual con el entorno urbano circundante.

El Grand Stade Hassan II de Casablanca , diseñado por Oualalou+Choi y Populous, es considerado uno de los estadios principales para la Copa Mundial de 2030 . El proyecto contempla una estructura a gran escala cubierta por un techo inspirado en la tienda tradicional marroquí conocida como “moussem”, que define su forma general.

El estadio estará integrado en una base elevada con jardines colgantes de aproximadamente 28 metros de altura , mientras que la planta baja contará con zonas ajardinadas y espacios públicos.

El Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat fue reconstruido en el mismo lugar que el antiguo estadio, inaugurado en 1983 . Diseñado por el estudio de arquitectura Populous, tiene una capacidad para 68.700 espectadores . Su arquitectura prioriza la cercanía entre el público y el terreno de juego, con las gradas ubicadas lo más cerca posible del campo. Uno de los elementos más destacados es la gran tribuna sur, de dos niveles, con aproximadamente 23.000 asientos, diseñada como un bloque continuo que intensifica la concentración de aficionados en un mismo sector.

Diseñado por Saâd Benkirane y Vittorio Gregotti, el Gran Estadio de Marrakech fue inaugurado en 2011. Con una fachada color arena, su diseño se inspira en los paisajes desérticos de Marruecos . Las torres recuerdan a los minaretes tradicionales, un elemento característico de la arquitectura islámica.

Inaugurado en 2013, el Estadio Adrar de Agadir fue diseñado por el consorcio ítalo-marroquí formado por Vittorio Gregotti y Saâd Benkirane y destaca por su integración con el paisaje local . El proyecto adopta una solución parcialmente empotrada en el terreno, con parte del anillo de la tribuna insertado en una excavación que reduce el impacto volumétrico de la construcción.

El estadio de Fez fue construido en la década de 1990 e inaugurado en 2007 en las afueras del sureste de la ciudad de Fez, Marruecos. El recinto está siendo remodelado con motivo de la próxima Copa Mundial. Entre los elementos previstos para la reconstrucción se encuentra la instalación de una fachada de vidrio , diseñada para aumentar la entrada de luz natural y darle un aspecto más contemporáneo al complejo arquitectónico.

El Grand Stade de Tanger (Estadio Ibn Batouta) fue inaugurado en 2011 y recientemente se sometió a un proceso de renovación y modernización como parte de los preparativos para la Copa Africana de Naciones y la Copa Mundial de 2030.

El proyecto modernizó el diseño arquitectónico del estadio con la introducción de una nueva estructura de techo ligera, basada en un sistema de “rueda de radios”, con anillos estructurales conectados por cables radiales. La solución utiliza membranas de PTFE y vidrio, lo que refuerza la ligereza visual y la transparencia del techo.

El estadio Santiago Bernabéu fue inaugurado en 1947 en Madrid como sede del Real Madrid . A lo largo de las décadas, ha experimentado sucesivas ampliaciones e intervenciones. La modernización más reciente , llevada a cabo por los estudios L35, Ribas&Ribas Architects y gmp Architects, conserva la estructura original y la integra en un nuevo lenguaje arquitectónico . La intervención unifica el complejo mediante una fachada continua de acero inoxidable e incorpora áreas comerciales, museos, restaurantes y espacios de hostelería.

El Cívitas Metropolitano de Madrid , diseñado por Cruz y Ortiz Arquitectos e inaugurado en 2017, es el resultado de la ampliación del antiguo estadio de atletismo de la Comunidad de Madrid , construido en 1994. La intervención buscaba transformar la estructura existente en un estadio de fútbol con capacidad para aproximadamente 70.000 espectadores .

El diseño del estadio se caracteriza por el uso predominante de hormigón visto , que funciona simultáneamente como estructura y acabado, aportando homogeneidad al conjunto. La continuidad visual se refuerza mediante la repetición de estrechas aberturas horizontales en las fachadas.

El Camp Nou , diseñado originalmente por Francesc Mitjans, José Soteras y Lorenzo García Barbón, es uno de los estadios más emblemáticos del fútbol europeo . Ubicado en Barcelona , ​​se distingue por su privilegiada vista del terreno de juego y una identidad arquitectónica que ha trascendido generaciones.

Actualmente en proceso de renovación, se convertirá en un estadio cubierto . El proyecto Espai Barça conserva referencias al diseño original y al concepto ganador del concurso internacional de 2016 del estudio japonés Nikken Sekkei, manteniendo elementos como la amplitud, el carácter mediterráneo y las grandes terrazas integradas en el entorno.

El estadio RCDE de Barcelona , ​​diseñado por los arquitectos Mark Fenwick y Esteve Gasulla, destaca por su arquitectura contemporánea , basada en geometrías precisas y una separación bien definida entre las gradas y el anillo perimetral.

La fachada funciona como una especie de piel translúcida con los colores del club RCD Espanyol , creando un efecto luminoso y dinámico que se intensifica con la iluminación nocturna. El techo, equipado con paneles fotovoltaicos, refuerza el carácter sostenible del proyecto a la vez que protege las principales zonas públicas.

Inaugurado en 1999, el Estadio de La Cartuja en Sevilla fue diseñado según los estándares del Comité Olímpico Internacional , durante la candidatura de la ciudad para albergar los Juegos Olímpicos de 2004, que finalmente se celebraron en Atenas, Grecia.

El edificio fue objeto de una reciente renovación que eliminó la pista de atletismo y rebajó el nivel del campo , lo que permitió la creación de nuevas gradas más cerca del terreno de juego y transformó las instalaciones en un estadio orientado al fútbol y a grandes eventos. Esta intervención forma parte de un proceso de modernización liderado por el estudio Cruz y Ortiz Arquitectos.

El estadio de San Mamés en Bilbao , diseñado por el estudio ACXT, sustituye la histórica “catedral del fútbol” del Athletic Club por una nueva estructura inaugurada en 2014, construida prácticamente en el mismo emplazamiento que el antiguo estadio.

La arquitectura destaca por su fachada dinámica y un techo estructural formado por cerchas metálicas que dirige toda la atención hacia el césped, mejorando la experiencia del público.

Inaugurado en 1993 en San Sebastián para sustituir al histórico Estadio Atocha, el Reale Arena fue objeto de una profunda renovación entre 2017 y 2019 , a cargo del arquitecto Izaskun Larzabal, quien transformó el antiguo estadio multiusos en un recinto dedicado exclusivamente al fútbol . El proyecto incorporó una nueva cubierta translúcida sostenida por cerchas metálicas y renovó la fachada con un revestimiento azul translúcido, combinando funcionalidad, identidad visual y una mayor integración entre el público y el espectáculo deportivo.

Inaugurado en 1957, el Estadio de La Romareda en Zaragoza se convirtió en uno de los principales símbolos deportivos de la ciudad y acompañó su expansión urbana a lo largo de las décadas . Ahora, el recinto está experimentando una transformación completa con la construcción de la Nueva Romareda, diseñada por el estudio IDOM.

El concepto preserva la importancia histórica del estadio a la vez que lo adapta a los estándares contemporáneos , con cinco niveles sobre rasante, dos sótanos y una cubierta completa que protege todos los asientos. Inspirada en el cierzo , un viento característico del valle del Ebro, la arquitectura adopta formas fluidas para integrar el estadio en el tejido urbano.

Inaugurado en 2003, el Estadio de Gran Canaria , en Las Palmas de Gran Canaria , será sometido a una profunda renovación para cumplir con los estándares de la FIFA para la Copa Mundial de 2030.

Diseñado por L35 Architects en colaboración con Estudio 0710, el proyecto amplía la capacidad a 44.020 espectadores y se centra en la sostenibilidad . La propuesta incluye materiales que favorecen la iluminación y ventilación natural, reduciendo el consumo energético, así como la instalación de paneles solares , sistemas de recogida de agua de lluvia y un innovador sistema de captación de humedad ambiental, una tecnología inspirada en los sistemas tradicionales de captación de niebla de las Islas Canarias.

El Nou Mestalla es el nuevo estadio del Valencia CF, actualmente en construcción en Valencia . Diseñado por el estudio Fenwick Iribarren Architects, el recinto se está preparando para albergar importantes competiciones deportivas.

Entre los elementos arquitectónicos más destacados se encuentra la cubierta, que adopta un diseño más abierto inspirado en el carácter mediterráneo de la ciudad . La fachada se compone de una secuencia de pasarelas elevadas y espacios abiertos. Otro elemento llamativo es la cubierta, formada por un sistema estructural ligero de anillos metálicos y cables tensados ​​que soporta una membrana translúcida de aproximadamente 41.000 m². Esta solución reduce el consumo de materiales y permite la entrada de luz natural.

El estadio Balaídos , inaugurado en 1928 en Vigo, ha experimentado ampliaciones e intervenciones específicas a lo largo de los años. La modernización actual comenzó en 2015 y se está llevando a cabo por etapas para mantener el estadio operativo.

Diseñado por el arquitecto Pedro de la Puente Crespo, el elemento más destacado del proyecto es el concepto New Wave . El techo metálico y el revestimiento de aluminio forman un patrón de olas continuas en las fachadas y la cubierta, haciendo referencia a la tradición marítima de la ciudad.

Fuente: La Nación