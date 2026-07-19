Denunciaron a un argentino por gestos racistas en Brasil tras el partido ante Inglaterra: está prófugo de la Justicia

Otro argentino quedó involucrado en una investigación por presunto racismo en Brasil . Se trata de un hombre de 38 años que fue filmado mientras realizaba gestos que simulaban los movimientos de un mono en un bar de Morro de San Pablo, durante los festejos por el triunfo de la selección argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Tras ser identificado, adelantó su regreso a Buenos Aires y está prófugo de la Justicia brasileña .

En las imágenes capturadas del momento se puede ver a un grupo de hombres vestidos con camisetas argentinas que festejan la victoria de la selección frente a un hombre afrodescendiente presuntamente brasileño y empleado del lugar . Entre gritos y vítores, uno de ellos —identificado como Sebastián Fernando Ayala , el ahora acusado— realizó un movimiento con los brazos que suele estar asociado a los de un mono.

El momento fue filmado por otro de los empleados del bar. Ahí se puede ver al hombre al que le gritan los turistas, que —en principio— no se mostró molesto ante la euforia de los hinchas e incluso miró a la cámara y se rió. Sin embargo, poco después, denunció el hecho ante la comisaría como “ insulto racista ” y la Policía Civil informó que se encuentra investigando lo sucedido.

Según indicó a g1 el detective Thiago Campos, jefe de la comisaría, la víctima es empleada del restaurante y se encontraba fuera de servicio mientras veía el partido. En las últimas horas, el mismo medio local obtuvo acceso a imágenes que mostraron al hombre en el aeropuerto de Salvador a las 3.40 del jueves.

El fiscal indicó que el sospechoso abandonó el país alrededor de las 21 del miércoles, en el lapso de tiempo entre la grabación del presunto acto racista y la presentación de la denuncia policial. También fue captado por las cámaras de seguridad de la terminal de ferris de Bom Jardim, desde donde se dirigió a la terminal aérea, donde abordó el avión que lo trasladó de vuelta a Buenos Aires.

Según la policía brasileña, el sospechoso llegó a Brasil el 10 de julio y, originalmente, tenía previsto regresar a Buenos Aires el domingo 19 de julio. Sin embargo, después del incidente, se retiró del destino turístico a la noche de ese mismo día.

A partir de esta decisión, fue declarado prófugo por la Justicia y el juez Marcelo Lagrota ordenó su prisión preventiva . A su vez, el letrado calificó el caso como una “violación de la dignidad humana” y afirmó que “el uso del término ‘broma’ para enmascarar el prejuicio racial es uno de los artificios más perversos del racismo estructural, ya que intenta minimizar la gravedad de actos que generan una profunda repulsión social”.

Foragido - O turista argentino investigado por injúria racial em um restaurante de Morro de São Paulo, no baixo sul da Bahia, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça neste sábado (18) e é considerado foragido. Ele foi identificado como Sebastian Fernando Ayala. O caso… pic.twitter.com/FD8CstKjTV

Ahora, la policía solicitó a los tribunales que impongan medidas cautelares contra Ayala y que sean comunicadas a la Argentina para evitar que la Justicia local interfiera en la investigación o el hombre eluda su responsabilidad penal. Asimismo, informaron de la investigación al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y a la Embajada de Argentina en Brasil para que adopten las “medidas pertinentes”.

En un comunicado, el municipio de Cairu —responsable de la administración de Morro de San Pablo—emitió un comunicado en el que subrayó que “no tolera actos de discriminación, racismo ni ninguna forma de violencia contra residentes, trabajadores o visitantes”.

Asimismo, el restaurante donde ocurrió el incidente también se pronunció sobre lo sucedido. El departamento de comunicación del establecimiento afirmó que condena los actos de racismo y que se tomaron las medidas pertinentes.

Fuente: La Nación