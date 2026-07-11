“En estado de shock absoluto” y “vivo de milagro”: qué declaró el abogado detenido por el choque fatal en Panamericana

El reconocido abogado laboralista Andrés Prieto Fasano (37) - detenido por la muerte de una mujer ocurrida en un choque sobre la autopista Panamericana - declaró este viernes ante la justicia que “salvó su vida de milagro” ya que no se encontraba señalizado el auto de la víctima, el cual había sufrido un desperfecto.

La tragedia se registró este sábado 4 de julio, a la 0.21, a la altura de la calle Paraná, en el kilómetro 17 de la autovía, frente al shopping Unicenter, de Martínez, mano a la Ciudad de Buenos Aires.

La víctima fue identificada como Ivonne Pamela Escobar Camacho (31), quien conducía un Volkswagen Polo. Según pudo saber Clarín , su pasajera resultó con heridas graves y fue hospitalizada.

Prieto Fasano, que manejaba un Hyundai Creta, también resultó herido y cuando detectives de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Policía Bonaerense lo detuvieron este jueves en Palermo se encontraba en silla de ruedas.

Lo acompañaban su madre, la exjueza del Departamento Judicial San Isidro, ya jubilada, Lidia María Fasano, y su hermano.

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir en las imágenes de las cámaras de seguridad, el VW Polo que conducía la víctima para una aplicación de viajes se detuvo en el cuarto carril rápido por motivos que se están investigando. Tras unos segundos, recibió el impacto desde atrás. Según la justicia, tenía las balizas colocadas.

Este viernes Prieto Fasano fue indagado por la fiscal Carolina Asprella, quien lo imputó de los delitos de homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo, lesiones culposas graves y violación de elementos probatorios.

El letrado aseguró que el 3 de julio por la noche se había juntado en la casa de un amigo en Tigre para ver el partido entre Argentina y Cabo Verde, por los octavos de final de la Copa del Mundo.

Al finalizar el encuentro regresó a su vivienda, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Sostuvo que circuló entre el segundo y tercer carril de la Panamericana “muy prudencialmente” , señaló que no bebió alcohol y que iba a una velocidad de entre 90 a 95 kilómetros por hora.

En ese momento, el vehículo que iba adelante realizó una maniobra, por lo que él “se encontró con un auto de color oscuro sin señalizaciones adecuadas” e intentó volantear y frenar, pero “lastimosamente impactó” por detrás.

El abogado dijo que tenía “sangre en las piernas y dificultad para respirar” . También que llegó una ambulancia y la policía y fue atendido por una médica.

El imputado afirmó que estaba “en estado de shock absoluto” . Recordó que la doctora de la ambulancia le dijo que tenía que “hacerse estudios para corroborar que no tuviera los órganos internos lastimados”.

Fue así que un familiar lo trasladó a un sanatorio privado mientras que otro se quedó en el lugar del hecho al cuidado de su vehículo.

“Que esté vivo es un milagro”, afirmó luego de enumerar las partes del cuerpo donde sufrió golpes.

También agregó que cuando se enteró de la muerte de la conductora se puso “muy triste” y que “esto le puede pasar a cualquiera”, ya que el auto estaba detenido. “Rezo por la familia de la chica que falleció y por la que está internada”, afirmó, y agregó que se enteró recién el lunes del fallecimiento de Escobar Camacho.

“Tuve la suerte de salir de milagro, fue un accidente que le pudo haber pasado a cualquiera , incluso al auto de adelante. Hace 15 días estuve con el papa León, tengo intenciones de traerlo al país y demás. Lo aclaro como persona, estoy a entera disposición de la familia de las personas involucradas”, reiteró en su indagatoria.

Ante las consultas de la fiscal sobre la razón de que no se le practicó el test de alcoholemia , primero dijo que la doctora de la ambulancia que llegó al lugar no se lo realizó y luego manifestó que no recordaba porque no lo hizo en el sanatorio privado adonde fue trasladado.

Según fuentes judiciales, Prieto Fasano fue atendido por la ambulancia, pero en ningún momento la médica le dijo que se retirara por sus propios medios para atenderse de manera particular. Por tal razón, no se realizó el test de alcoholemia y es por ello que quedó imputado del delito de violación de elementos probatorios.

En sus redes sociales, Prieto Fasano se muestra con importantes personalidades políticas y también del ámbito religioso. Forma parte del Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI), donde es director de Relaciones Institucionales. Además, es profesor universitario en la UBA y publicista jurídico.

Su último posteo en las redes sociales incluye fotos de su viaje a Europa, adonde estuvo con el papa León XIV en El Vaticano.

"Como gesto de reconocimiento, le obsequiamos un mate argentino, una Flor de la Paz de Pallarols y una bandera argentina, símbolos de nuestra cultura, nuestra paz y nuestro amor por la Argentina", escribió.

También visitó la tumba del papa Francisco, en la Basílica de Santa María la Mayo, y a su amigo monseñor Guillermo Karcher en la Basílica de Basílica de Santa María del Popolo.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín