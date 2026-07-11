De película: escapaban de la Policía en La Matanza, tras ser denunciado por su ex y terminaron volcados, uno tenía pedido de captura por homicidio

Una feroz persecución policial de un joven prófugo que había sido denunciado por su ex en el partido de La Matanza tuvo un abrupto y trágico final, luego de que el Corsa en el que escapaban, perdiera el control, chocara contra una columna y terminara volcado.

Hubo una denuncia previa, tiros, persecución, vuelco, detención y suicidio : el joven cómplice, Fernando Velázquez (19) se pegó un tiro en la cabeza, tras el accidente.

Lucas Ezequiel I. de 22 años era buscado por la Policía por estar sospechado de un homicidio ejecutado a principios de año contra un vecino de La Matanza, que lo increpó por "vender droga" en el barrio. Desde entonces, estaba prófugo. Además, estaba señalado como integrante de una red de venta de drogas en los barrios Nicol y Esperanza, donde los conflictos territoriales se habían agudizado en los últimos tiempos.

Esta semana, una joven de 26 años denunció al 911 que su ex, Lucas Ezequiel, estaba durmiendo en su casa y que la había amenazado de muerte con un cuchillo. De hecho, el joven de 22 años tenía una perimetral desde hace varios meses por otra denuncia que le había hecho por entonces su pareja.

Cuando la denuncia recae en la Fiscalía de Género de La Matanza, se dan cuenta que el denunciado era un hombre que tenía un pedido de captura activa por homicidio agravado y una orden de prohibición de acercamiento.

Claudio Fornaro, fiscal de La Matanza, ordenó al personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza, un allanamiento urgente en la casa de la víctima , ubicada sobre calle Coraceros 9300, en Villa del Pino.

Pero, cuando los uniformados se dirigían al lugar, se cruzaron al sospechoso a bordo de un Chevrolet Corsa gris. En el cruce de la esquina de Manzanares y Burela, los buscados dispararon contra los agentes policiales, quienes comenzaron a perseguirlos.

A pesar de la velocidad del Corsa, no llegaron muy lejos. En la intersección de Molina y Colastine, Lucas Ezequiel perdió el control del vehículo que terminó impactando contra una columna y volcado sobre la Ruta 3 , a la altura de Virrey del Pino.

Quedó atrapado dentro del auto: tenía una herida de bala en su pierna derecha. Su cómplice, Velázquez, tras el accidente se suicidó de un disparo en la cabeza.

“ Todo indica que se suicidó antes de ser detenido por la policía. Al ser esposado, el detenido llegó a decir que su compañero había dicho que 'antes de ser atrapado por la policía prefería matarse'”, confirmaron los investigadores.

En la grabación difundida por la Policía de la Provincia que registró una cámara de la zona se puede observar el momento en el que el Corsa viene a gran velocidad, se sube a la vereda e impacta contra un fierro de un comercio, junto en la esquina. El horario, las 16.20.

A su vez, se supo que el Chevrolet Corsa con el que se trasladaban los sospechosos, había sido robado por dos motochorros este martes en jurisdicción de la comisaría 3ra de Virrey del Pino, en La Matanza. Según fuentes oficiales, ambos contaban con extensos prontuarios por "soldaditos" y "sicarios" narcos.

El joven detenido que quedó atrapado en el auto fue trasladado fuera de peligro al Hospital Simplemente Evita, en González Catán.

Fuente: Clarín