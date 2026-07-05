En el peronismo nadie se hace cargo de Insaurralde: Kicillof dice que se lo impuso Cristina y el kirchnerismo hace silencio

La difusión del video de Jesica Cirio exhibiendo los fajos de dólares en el vestidor de la casa en la que convivía con Martín Insaurralde coincidió con la parte final de la saga de escándalos que eyectó a Manuel Adorni de la jefatura de Gabinete. El ex intendente de Lomas de Zamora había abandonado la escena pública luego de otras imágenes controvertidas, las de su paseo en yate por el Mediterráneo con la modelo Sofía Clerici, aunque conservó parte de su influencia en el manejo del juego y en estamentos del poder político bonaerense.

Desde sus inicios en política a partir del vínculo con Hugo Toledo , su ex suegro y ex ministro de Obras Públicas de Eduardo Duhalde, y luego bajo el ala de Jorge Rossi , su antecesor en el municipio de Lomas y ex presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Insaurralde armó una estructura de poder que a nivel político se consolidó con el armado de la liga de intendentes bonaerenses y el control de la Legislatura con Federico Otermín –luego su sucesor en Lomas- como presidente de la Cámara de Diputados.

Cuando trascendió su estadía en Marbella ocupaba la jefatura de Gabinete provincial, impuesto en ese cargo por Cristina Kirchner a Axel Kicillof luego de la derrota del peronismo en las legislativas de 2021. Ese episodio derrumbó sus aspiraciones electorales e hizo mermar parte de su influencia, pero no desató todo sus hilos , por caso los que mantiene en el juego con dos directores (Sebastián Silvestre y Diego Etcheverry) en el Instituto de Lotería –presidido por Gonzalo Atanasof, sucesor de Omar Galdurralde, delfín de Insaurralde-, en Diputados con su titula r Alejandro Dichiara y el secretario administrativo Miguel Antonio De Lisi , además de Juan Pablo Pedero –ex directivo de Codere- en el Tribunal de Cuentas y Guido Lorenzino como Defensor del Pueblo.

El poder desde las sombras de Insaurralde abarca también Lomas de Zamora , más allá de que Otermín renovó todo el Gabinete y nombró en los cargos principales a dirigentes propias como Sol Tischik y Aldana Schillama, y vínculos con otros intendentes como Nicolás Mantegazza (San Vicente), Gastón Granados (Ezeiza) y Federico Achával (Pilar) . En la Legislatura sigue ligado al diputado Juan Pablo De Jesús –había sido su padrino de casamiento- y al senador Adrián Santarelli, entre otros.

“ Vimos la noticia, los videos. Entiendo que son videos de hace algunos años. También hemos leído en los medios que se produjeron allanamientos en el marco de la aparición de estos videos y que están vinculados a causas anteriores”, dijo escueto Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense. “ Es un tema de la Justicia. La Justicia va a ser la que tenga que determinar cuál es el origen de los fondos y en caso de que exista algún delito, la que tiene que sancionarlo ”, agregó el funcionario que en aquel rearmado del Gabinete hace cinco años había sido desplazado por Insaurralde.

“Axel lo echó el mismo día que se conoció lo del yate” , remarcaron cerca del gobernador, y no sólo recordaron que Cristina Kirchner forzó su llegada al Gabinete, con el argumento de que ayudaría en la relación con los intendentes. sino también que Máximo empujó para que Kicillof fuera en 2023 candidato a presidente e Insaurralde a gobernador.

“Hace tres años que la Justicia tiene la causa en stand by. Venimos diciendo que hay que cambiar el Poder Judicial” , insistieron en La Plata con la línea discursiva que había expresado Bianco, a la vez que tomaron distancia de las designaciones de Dichiara y De Lisi en Diputados con el argumento de que el kirchnerismo maneja la Legislatura en sintonía con el massismo y justamente el poder residual de Insaurralde.

Del lado de Máximo Kirchner evitaron hablar del tema. Dirigentes bonaerenses alineados con Cristina fundamentaron el ingreso de Insaurralde al Gabinete de Kicillof en 2021 en el malestar de los intendentes con el gobernador. “Fue una manera de ordenar esa queja y no fue el único que se incorporó. También (Walter) Correa por la CGT, (Daniela) Vilar por La Cámpora y (Jorge) Donofrio por el Frente Renovador. Dos terminaron mal” , admitieron en alusión también al ex ministro de Transporte, procesado por presunto enriquecimiento ilícito y defraudación al Estado.

Sobre el impacto de los videos del vestidor con los dólares en el peronismo surgieron miradas contrapuestas, entre los que consideraron que “siempre hace daño algo así” y los que lo relativizaron al remitir al contundente triunfo de Otermín en Lomas unas semanas después del yategate y también a la victoria de La Libertad Avanza en las legislativas de octubre, luego de las revelaciones de los sobreprecios en el área de discapacidad y con la foto de José Luis Espert en el primer lugar de la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires, aun cuando lo había reemplazado Diego Santilli.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín