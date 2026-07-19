El silencio de la gobernación y la Legislatura de Buenos Aires ampara a Martín Insaurralde

LA PLATA.- El exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde , cuenta a su favor con un silencio político generalizado sobre la investigación por lavado de dinero que lo tiene en la mira. El gobernador Axel Kicillof evita pronunciar su nombre y los diputados provinciales dejaron en un cajón un proyecto para investigar su accionar en la Legislatura. Todos prefieren mirar hacia un costado.

Kicillof se refirió a su exjefe de Gabinete cuando lo desplazó del cargo, en 2023, luego de que fuera descubierto en el Mediterráneo en un yate con la acompañante Sofía Clerici.

En la Casa de Gobierno provincial el nombre quedó amparado por el silencio hasta que una semana atrás el ministro de Gobierno, Carlos Bianco , argumentó en una conferencia de prensa que solo debe expedirse la Justicia.

“Si existió delito, la justicia tendrá que sancionarlo”, dijo el funcionario allegado a Kicillof.

Ante este silencio del oficialismo, un grupo menor de La Libertad Avanza intentó presionar un debate en la Cámara de Diputados bonaerense: el diputado Ramón “Nene” Vera , histórico del municipio de Moreno, presentó un proyecto destinado a investigar si el gobernador estaba al tanto de las actividades que permitió acumular una fortuna a Insaurralde.

El proyecto no avanzó en el recinto parlamentario.

El último peritaje sobre el patrimonio de Martín Insaurralde que dispuso la Justicia en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito determinó que el nivel de gastos del exintendente de Lomas de Zamora no condice con sus ingresos en blanco en la función pública, según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION .

La pericia oficial detectó gastos sin respaldo suficiente e inconsistencias patrimoniales en las cuentas de Martín Insaurralde y Jésica Cirio.

La decisión de debatir los alcances del escándalo en la Cámara de Diputados bonaerense sólo llamó la atención a cinco de los 20 legisladores que conforman el bloque de La Libertad Avanza: Analía Corvino, Luis Ontiveros, Oscar Liberman y María Fernanda Coitinho, quienes acompañaron con su firma el proyecto de Vera.

Otros dirigentes allegados a Sebastián Pareja, como Juan Osaba, que se quedará con la presidencia del bloque en reemplazo de Agustín Romo, evitaron acompañar con su firma el pedido de informes.

Osaba necesita del aval del presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara —que responde a Insaurralde— para avanzar en los actos administrativos y legislativos en los próximos meses.

La presidencia del bloque, que ahora ocupa Agustín Romo, va a rotar a Osaba. En el enroque, la vicepresidencia de la Cámara baja, que ostenta Osaba, pasaría a Romo. Pero ese último cargo debe ser votado en el recinto.

Por eso, el pedido de informes que buscaba exponer los movimientos de Insaurralde y acorralar al gobernador no tiene la firma mayoritaria de los integrantes de La Libertad Avanza.

El proyecto de solicitud de informes redactado tras la difusión de imágenes que dieron cuenta de fajos de dólares termosellados en un vestidor buscaba determinar si el Tribunal de Cuentas provincial investigó el accionar de Insaurralde.

“El señor gobernador no puede estar ajeno a esta situación como lo ha hecho, sin propiciar una investigación profunda y seria sobre el tema, presentando la colaboración que la justicia necesitaba”, argumentó Vera.

Cerca de Kicillof, en estricto off the record , se recordó que Insaurralde llegó al poder a pedido de Máximo Kirchner y que, por lo tanto, el gobernador no estaba al tanto de los movimientos que ahora se investigan.

Fuente: La Nación