El mapa del peronismo en el Congreso: así se distribuyen las lealtades del PJ

El peronismo ya empezó a reordenarse de cara a la disputa por su liderazgo. Mientras Cristina Kirchner y Axel Kicillof concentran la principal puja interna y otros sectores ensayan nuevos armados, los bloques legislativos todavía conservan, con excepciones, una arquitectura común.

Algunos dirigentes ya pegaron el portazo y se diferenciaron de la estructura clásica del PJ, como los gobernadores Osvaldo Jaldo , de Tucumán, y Raúl Jalil , de Catamarca. Otros mantienen a sus referentes dentro de los bloques o interbloques peronistas, aunque toman distancia en los debates que chocan con sus intereses políticos o territoriales.

En ese esquema conviven las dos vertientes que disputan la conducción del partido: el sector de Kicillof y el de Cristina Kirchner, cuyo principal brazo político es La Cámpora. También tienen representación el Frente Renovador de Sergio Massa ; el Frente Patria Grande de Juan Grabois ; un incipiente espacio que busca construir un peronismo federal ; y los gobernadores , que preservan autonomía y proyectan su propio juego.

Este es el mapa actual del peronismo en la Cámara de Diputados y el Senado.

El peronismo mantuvo prácticamente intacta su representación en la Cámara de Diputados tras la última elección, aunque allí convive el abanico más amplio de tribus y liderazgos internos. En ese escenario, Germán Martínez consiguió sostener la unidad del bloque y administrar las tensiones, sin desprendimientos significativos.

En el Senado el mapa cambia. El peso de los gobernadores y de los liderazgos provinciales desplaza la lógica de los alineamientos nacionales que predomina en Diputados. Kicillof no tiene una estructura propia y ni Massa ni Grabois cuentan con senadores de referencia. El kirchnerismo, en cambio, conserva allí su principal bastión político.

Fuente: La Nación