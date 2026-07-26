El secreto detrás de la construcción de los edificios más altos del mundo: desde cómo resisten el viento hasta la atura

Con su finalización prevista para 2028, el edificio que aspira a batir el récord del rascacielos más alto del mundo ya se encuentra en construcción en Arabia Saudita. Se trata de la Torre Jeddah , que tendrá más de 1000 metros de altura y 130 plantas , superando con creces al actual poseedor del récord, el Burj Khalifa de Dubái , que mide 828 metros.

Rascacielos como estos llaman la atención por su ingeniería y diseño tecnológico, y su construcción continúa expandiéndose por todo el mundo. Solo en América, en 2025 se habían terminado más de 4700 edificios de gran altura , lo que representa un aumento del 41 % con respecto a 2015 , según el Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano (CTBUH) .

“Para el público en general, la construcción de edificios altos es uno de los símbolos del avance tecnológico en la ingeniería civil y la arquitectura, y muchos de estos proyectos son considerados hitos urbanos que expresan innovación, la capacidad de planificación compleja y la búsqueda de una mayor eficiencia en el uso del espacio en las grandes ciudades”, analiza Viviane Rubio , profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Presbiteriana Mackenzie.

A pesar del aumento en el número de edificios altos, las construcciones a gran escala requieren un cuidado especial durante su proceso de construcción . Aquí compartimos algunos datos interesantes sobre cómo se construyen los rascacielos.

Antes de que un proyecto pueda pasar de la fase de diseño, es necesario contar con un cronograma financiero bien definido. La construcción de la Torre Jeddah, por ejemplo, comenzó en 2013 , pero se detuvo entre 2018 y 2024. Al parecer, la paralización se debió a la falta de liderazgo y financiación tras un escándalo de corrupción. Sin fondos, las obras no avanzaron.

“ El costo aumenta de forma no lineal con la altura. El límite real hoy en día no es la física , sino la ecuación entre viabilidad económica y seguridad operativa”, señala Pedro Lyra , coordinador del curso de ingeniería civil del Instituto Tecnológico de Mauá.

El coste estimado de construcción del rascacielos saudí es de US$1.200 millones, según la página web de Thornton Tomasetti , la empresa de ingeniería responsable del proyecto junto con los arquitectos Adrian Smith y Gordon Hill .

Los cimientos de un edificio son su parte estructural, ubicada bajo tierra. Son los que garantizan la estabilidad y seguridad del edificio . Un edificio de más de 100 metros de altura necesita unos cimientos bien construidos para mantenerse en pie.

Más que la altura del edificio, esta etapa tiene en cuenta el tipo de suelo del terreno. “En general, el suelo está compuesto por capas y, para definir el tipo de cimentación, es necesario encontrar la parte más resistente ”, explica Viviane.

Cuanto más cerca esté un edificio de un curso de agua, menor suele ser la resistencia del suelo y mayor su nivel de humedad . En estos casos, es necesario profundizar los cimientos para alcanzar capas más firmes. En edificios pequeños y de poca altura construidos sobre suelos blandos, también se pueden utilizar cimientos superficiales

En el caso de la Torre Jeddah, los cimientos tienen 5 metros de espesor y están sostenidos por 270 pilotes perforados de 1,8 metros de diámetro , que alcanzan profundidades de hasta 105 metros.

Uno de los principales desafíos que enfrentan los edificios más altos del mundo es el impacto del viento. “En un edificio convencional, la estructura principal básicamente resiste el peso vertical y el viento. En un rascacielos, el diseño está dominado por las fuerzas horizontales: el viento y los terremotos “, compara Lyra .

Una estrategia para superar esta dificultad consiste en elegir bordes redondeados. “Los planos de planta que varían de un piso a otro y los recortes aerodinámicos en la parte superior ayudan a reducir el efecto del viento y a evitar la formación de vórtices regulares”, señala.

Internamente, la atención se centra en amortiguadores de masa sintonizados , grandes bloques o depósitos de agua que pesan cientos de toneladas, suspendidos de los pisos superiores, que oscilan en dirección opuesta al edificio, absorbiendo la energía del movimiento.

En general, el material más utilizado es el hormigón armado . También se puede emplear metal para la estructura, como en el caso de la Torre W Itapema , que se está construyendo en el municipio de Itapema, SC.

Según Lyra, la evolución tecnológica de los materiales hace posible la construcción de edificios cada vez más altos . “Los materiales también han evolucionado: hormigones de alto rendimiento, con una resistencia de 3 a 4 veces mayor que los convencionales”, añade.

Según el Informe sobre la situación mundial de los edificios y la construcción 2024/2025 , el sector de la construcción es responsable del 32% del consumo energético mundial y del 34% de las emisiones mundiales de CO₂ .

En los edificios altos, este impacto suele ser aún mayor debido al volumen de materiales y la demanda energética. Algunos proyectos ya están adoptando soluciones sostenibles, como sistemas de recolección de agua de lluvia o sistemas que regulan automáticamente el funcionamiento de la iluminación y el aire acondicionado.

“También existe una tendencia creciente a utilizar madera estructural de alto rendimiento , como la madera laminada cruzada y la madera laminada encolada , en edificios altos, lo que reduce la huella de carbono en comparación con el hormigón y el acero convencionales”, señala Lyra.

“ La evacuación de emergencia es un problema grave: en una torre de 100 pisos , las escaleras convencionales son insuficientes”, señala Lyra.

Por este motivo , los rascacielos proponen un sistema de evacuación por capas . Las escaleras de emergencia están presurizadas, lo que significa que se inyecta aire para evitar la entrada de humo.

Los edificios de más de 40 plantas suelen tener “plantas refugio “ , que cuentan con estructuras reforzadas resistentes al fuego donde los ocupantes pueden esperar a ser rescatados si no pueden descender todos a la vez.

“El avance más reciente es la integración de gemelos digitales —modelos virtuales del edificio en tiempo real— que permiten a los equipos de emergencia saber exactamente dónde se encuentran las personas y qué vías de acceso están comprometidas”, afirma Lyra.

Fuente: La Nación