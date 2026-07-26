A qué hora juega Boca vs. Deportivo Riestra hoy

Deportivo Riestra y Boca se enfrentan este domingo en el marco de la fecha 1 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El encuentro está programado para las 19.30 en el estadio Guillermo Laza, con arbitraje de Hernán Mastrángelo y televisación de ESPN Premium (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para poder acceder al contenido). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Malevo está obligado a sumar la mayor cantidad de puntos posibles para evitar el descenso a la Primera Nacional luego de un primer semestre para el olvido, en el que terminó último en su zona del Apertura y quedó eliminado en la etapa de grupos de la Sudamericana. Hasta el momento se mantiene en el 28° lugar de la Tabla Anual y en el 19° de la de promedios (el último de cada tabla perderá la categoría).

El equipo dirigido por Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena, por su parte, se despidió del primer certamen de la temporada en octavos de final tras perder con Huracán por 3 a 2 como local. En este segundo semestre también disputará la Copa Argentina y la Sudamericana, en la que debuta en los playoffs de 16vos de final por haber quedado en el tercer puesto de su grupo en la Libertadores (en la ida de esta instancia venció a O’Higgins por la mínima diferencia con un gol de Miguel Merentiel).

La última vez que se vieron las caras fue el 25 de enero de este año en el marco de la primera jornada del Apertura. En aquella oportunidad, Boca se quedó con la victoria por la mínima diferencia en la Bombonera con un gol de Lautaro Di Lollo. Será el primer enfrentamiento en Nueva Pompeya y el tercero entre ambos, en un historial que registra apenas dos antecedentes con un triunfo xeneize y un empate.

El encuentro está programado para este domingo a las 21.30 en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Fuente: La Nación