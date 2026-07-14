El riesgo país sube por segunda rueda consecutiva y se acerca a los 410 puntos

Este martes el riesgo país sube por segunda rueda consecutiva y se aleja de su valor más bajo en la gestión de Javier Milei , en un contexto internacional marcado por la reanudación del conflicto en Medio Oriente.

El indicador elaborado por JP Morgan suma tres unidades y se ubica en los 408 puntos básicos (+0,7%) , de acuerdo a las pantallas de Rava. De esa forma, se aleja de las 402 unidades que tocó el pasado viernes, el valor mínimo durante la administración libertaria. De todos modos, se encuentra en niveles que no se veían desde abril de 2018.

Entre los bonos soberanos , los títulos bajo ley local suben hasta 0,3% (AE38D), aunque el AL41D desciende 0,5%. Los Globales se mueven hasta 0,5% (GD30D), mientras que el GD46D cae 0,8%.

Fernando Marull, socio de FMyA, adjudicó este movimiento al contexto internacional. El analista señaló que la escalada de la guerra entre Estados Unidos e Irán, el aumento del precio del petróleo y las expectativas de una suba en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense (Fed) presionan el riesgo país al alza.

En tanto, el mercado cambiario tiende a la baja en la segunda jornada de la semana. El dólar oficial minorista cede $5 frente al cierre del lunes (-0,3%) y figura a $1500 para la venta en las pizarras del Banco Nación. El precio promedio del mercado fue de $1501,94, según el relevamiento de entidades financieras del Banco Central (BCRA). Así mantiene la tendencia bajista tras haber tocado los $1515 el pasado martes 7 de julio, su valor más alto en lo que va del año.

El tipo de cambio oficial mayorista baja $10,50 (-0,7%) y cotiza a $1472,79. En ese sentido, se encuentra un 19% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido hoy a $1823,96.

Los dólares financieros también tienden a la baja: el MEP aparece en las pantallas bursátiles a $1512,29, $7,47 menos que su valor de apertura (-0,5%); mientras que el contado con liquidación (CCL) retrocede $6,33 (-0,4%) hasta los $1561,72.

Andrés Reschini, titular de F2 Soluciones Financieras, observó que el descenso del tipo de cambio se debe a que hay una suba en las cotizaciones de commodities del agro desde la semana anterior, lo que lleva a mayor ingreso de divisas , especialmente porque el campo aún viene con “ventas demoradas”. A esto se suma que hoy el dólar a nivel global se debilita , producto de la noticia sobre una inflación en Estados Unidos menor a la esperada que empuja a la baja los rendimientos de bonos del Tesoro estadounidense.

Las acciones argentinas que operan en la Bolsa de Nueva York (ADR) presentan leves subas, en sintonía con los principales índices de Wall Street. Lideran el panel Transportadora Gas del Sur (+1,9%), seguido por Loma Negra (+1,8%) e Irsa (+1,8%). Retroceden Globant (-1,5%) y Grupo Financiero Galicia (-0,5%).

“El clima externo viene teniendo mayores repercusiones en los activos domésticos, en especial de los ADRs que han vuelto a ganar mayor correlación con el apetito por riesgo global, principal motor de sus valuaciones, dado que la normalización ‘macro’ ya se incorporó en precios”, observó Gustavo Ber, economista del estudio Ber.

El Merval baja 0,2% y cotiza a 3.228.825,96 unidades, lo equivalente a US$2067,48 al ajustar por el dólar contado con liquidación (+0,2%). Metrogas destaca con una suba a 3,3% tras anunciar que volverá a distribuir dividendos tras 25 años , seguido por Irsa (+1,5%) y Transportadora Gas del Sur (+1,4%). A contramano, caen Bolsas y Mercados Argentinos (-1,7%), Aluar (-1,5%) y Grupo Financiero Galicia (-1,2%).

Fuente: La Nación