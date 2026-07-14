Dictan una orden de captura contra el presunto asesino de un joven durante los festejos por la selección en Córdoba

La Justicia de Córdoba dictó este martes una orden de captura sobre el presunto asesino de Matías Ochonga, el joven de 20 años que fue asesinado de un balazo en la nuca durante los festejos por el triunfo de la selección argentina el sábado por la noche en San Francisco, en el límite con Santa Fe.

Se trata de Agustín Alexis Guevara , un cantante de trap conocido como “El Manay”, de 25 años. El Ministerio Público Fiscal anunció que el joven continúa prófugo a través de su sitio oficial.

“La Fiscalía de Instrucción de feria de San Francisco libró orden de captura sobre el presunto autor del crimen de Matías Ochonga, el joven de 20 años asesinado en San Francisco. La Justicia lo identificó como Agustín Alexis Guevara, de 25 años, conocido como ‘Manay’, quien permanece prófugo . En ese sentido fueron realizados varios allanamientos”, señalaron.

Guevara registra antecedentes penales por robo calificado, abuso de arma de fuego, violación de domicilio y robo en grado de tentativa .

El homicidio ocurrió el pasado sábado en la localidad de San Francisco, donde se desataron festejos tras la victoria de la Argentina sobre Suiza por cuartos de final de la Copa del Mundo. Ochonga murió tras recibir al menos tres disparos por la espalda en el cruce entre la avenida Libertador Norte y Boulevard 25 de Mayo. Las balas impactaron en la parte posterior del tórax y la zona lumbar .

Videos que se difundieron en redes sociales muestran el momento en el que Ochonga cae al suelo y un grupo de transeúntes intenta ayudarlo. Incluso una mujer quiso realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) , aunque no tuvo éxito. De fondo, un patrullero de la policía escoltaba.

Los investigadores barajan la posibilidad de un ajuste de cuentas y el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, descartó que el homicidio estuviera vinculado a las celebraciones. Ochonga era oriundo de la ciudad de Frontera, en Santa Fe , pero tenía domicilio en San Francisco. El atacante escapó entre la multitud.

Ochonga había salido de prisión con libertad condicional hacía poco más de un mes. Tenía dos pedidos de captura vigentes al momento de ser asesinado -por los antecedentes de robo y otros delitos-.

Ahora, la Fiscalía a cargo del caso avanza en las últimas horas para dar con su paradero y reconstruir cómo se produjo el ataque durante los festejos por el triunfo argentino.

“Manay” se había hecho conocido localmente a través de su faceta artística. En septiembre del año pasado, se presentó en la Estudiantina 2025, una jornada donde se presentan DJs y músicos, realizada en la Plaza Vélez Sarsfield de San Francisco. Formó parte de la programación oficial como artista de trap .

A través de sus redes sociales difundía su música, que se definía por un estilo de rap urbano que englobaba historias del barrio donde nació y vivió.

Fuente: La Nación