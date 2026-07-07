El príncipe Harry y Elton John perdieron el juicio contra el Daily Mail por presunto espionaje

LONDRES.– El príncipe Harry, Elton John y otras celebridades perdieron este martes el juicio que habían iniciado contra el propietario del Daily Mail por presunta vulneración de su vida privada, en un duro revés para una de las batallas judiciales más resonantes del duque de Sussex contra la prensa sensacionalista británica.

El Tribunal Superior de Londres desestimó las demandas presentadas contra Associated Newspapers Limited (ANL), la empresa editora del Daily Mail y del Mail on Sunday , al considerar que los demandantes no lograron probar que la información publicada hubiera sido obtenida mediante métodos ilegales . El juez Nicklin sostuvo que las pruebas no demostraban que los artículos cuestionados se hubieran basado en prácticas ilícitas y aceptó la existencia de posibles fuentes legítimas para las publicaciones.

Tras conocerse el fallo, el duque de Sussex reaccionó con indignación. En un comunicado firmado junto con otra de las demandantes, la activista antirracista Doreen Lawrence , Harry calificó la sentencia del juez Matthew Nicklin como “un encubrimiento total y evidente” , al considerar que se trata de una decisión “desconcertante y completamente injustificada, aunque lamentablemente no inesperada” .

El litigio enfrentaba al príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III , y a otras figuras públicas, entre ellas el cantante Elton John, la actriz Elizabeth Hurley y Sadie Frost, contra ANL por la presunta obtención ilegal de información privada . Durante el proceso, los demandantes acusaron a ambos periódicos de haber recurrido, entre otras prácticas, a detectives privados, interceptación de mensajes de voz, escucha de conversaciones telefónicas, engaños y acceso indebido a datos personales para elaborar artículos publicados durante varios años.

La sentencia supone una victoria significativa para el grupo editor , que siempre negó las acusaciones y defendió que sus periodistas actuaron dentro de la legalidad, basándose en fuentes legítimas y en procedimientos periodísticos ordinarios. Los abogados de ANL habían sostenido durante el juicio que los artículos cuestionados podían explicarse por fuentes públicas, contactos sociales y prácticas lícitas de reportería, no por espionaje o intrusión ilegal.

El proceso judicial, que se extendió durante más de dos meses, incluyó testimonios cargados de emoción. Harry acusó a la prensa sensacionalista de haber hecho la vida de su esposa Meghan “absolutamente infernal” y volvió a denunciar el impacto que, según él, tuvo el acoso mediático sobre su familia.

El duque de Sussex, que desde hace varios años libra una ofensiva legal contra la poderosa prensa sensacionalista británica, considera a los paparazzi responsables de la muerte de su madre, Diana, en París en 1997 . Desde su salida de la primera línea de la familia real, vive en California con Meghan y sus dos hijos, Archie y Lilibet .

El fallo llega en un momento especialmente sensible para Harry, que regresó esta semana al Reino Unido para una visita de varios días vinculada con los preparativos de los Invictus Games , previstos para 2027 en Birmingham. La competencia deportiva internacional fue creada por el propio príncipe para militares veteranos heridos o enfermos .

En un principio, Harry iba a estar acompañado por Meghan y por sus hijos, lo que habría supuesto el primer viaje de los menores al Reino Unido desde 2022. Sin embargo, el fin de semana se confirmó que la duquesa de Sussex y los niños no viajarían a Londres durante la primera parte de la visita, en medio de nuevas tensiones por la seguridad de la familia .

Según un vocero del príncipe, las autoridades británicas decidieron no proporcionar protección policial a su familia, lo que lo obligó a adoptar “medidas alternativas” . Las cuestiones relacionadas con la seguridad son extremadamente delicadas para Harry, que ha insistido reiteradamente en que no puede exponer a Meghan y a sus hijos a riesgos durante sus visitas al Reino Unido.

La visita también quedó atravesada por la confusión en torno a su alojamiento . Varios medios británicos informaron inicialmente que Harry se hospedaría en el Palacio de Buckingham, pero luego el propio palacio desmintió esa versión y explicó que el príncipe no había aceptado con suficiente antelación la invitación para alojarse en la residencia oficial del monarca británico. Un vocero del duque calificó de “decepcionante” que la invitación hubiera sido retirada “en el último momento” .

El nuevo revés judicial contrasta con algunos avances previos de Harry en su guerra contra los tabloides. En diciembre de 2023 obtuvo una sentencia favorable contra la empresa editora del Daily Mirror , y en enero de 2025 alcanzó un acuerdo económico, cuyo monto no fue revelado, con el propietario de The Sun .

Esta vez, sin embargo, el resultado fue adverso. La derrota ante ANL no solo debilita una de sus causas más emblemáticas contra la prensa británica, sino que también puede dejar a los demandantes expuestos a un elevado costo legal. Según estimaciones citadas por medios británicos, los gastos del proceso podrían ascender a decenas de millones de libras .

Fuente: La Nación