Enzo Fernández: “Vinimos a disfrutar de este Mundial y a ganarlo”

Al final, todos fueron héroes, pero en la postal final quedó Enzo Fernández dándole rúbrica a uno de los partidos más tensos y emocionantes de Argentina en la historia de los Mundiales, una remontada histórica ante Egipto que terminó en el 3 a 2 y el pase a los cuartos de final.

El volante de Chelsea, con la alegría a flor de piel y el sudor en su rostro después de un esfuerzo titánico, habló de su sensaciones tras eliminar al conjunto de Mohamed Salah: “Fue terrible. Venía anhelando el gol hace tres años, más o menos, después del Mundial de Qatar. Poder vivir estos momentos agradezco a Dios la verdad, soy un privilegiado. Toda la gloria de él y recalcar a mis compañeros. Tenemos un grupo fenomenal, que nunca se da por vencido; más allá de las adversidades, estamos juntos siempre. Agradezco a ellos, al cuerpo técnico y a la gente que está alentando acá y a los de Argentina. Es un pasito más”.

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Además, se refirió al gol: “A veces, en esas situaciones me ponen mis compañeros. Son terribles, de una calidad tremenda y ahí en los últimos metros hay que aprovechar esas jugadas donde hay espacios, donde hay huecos, y se me dio en el último minuto”.

El ex River y Defensa y Justicia dejó un juramento. “Ya pasaron cuatro años de Qatar y vinimos a disfrutar este Mundial y a ganarlo, representando a nuestro país. El fútbol se olvida lo que pasó atrás y vamos en busca de eso”.

Lautaro Martínez también opinó sobre este encuentro épico: “Se sienten muchas emociones. Una vez más, este equipo demuestra que a pesar de las dificultades, de los malos tramos del partido y de seguir intentando y buscando el arco rival, en definitiva a esto es a lo que jugamos: a llevar a la Argentina lo más alto posible. Es otra demostración de carácter de un grupo que no se rinde, que quiere siempre más”.

El atacante de Inter reconoció que en algún momento se imaginaron afuera: “Sí, nos vimos afuera porque en estas instancias, levantar un 2 a 0 es muy difícil, pero las ganas de seguir y buscar el arco rival hace que crees oportunidades. Y al final, tras intentar e intentar, se abre el arco y ahí es donde nos hacemos fuertes. Por suete hicimos tres goles, sellamos el resultado y el pase para los cuartos de final, que para nosotros es un objetivo importante. Ojalá que todos los argentinos disfruten”.

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Fuente: La Nación