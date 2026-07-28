El padre de dos chicos que estuvieron en el naranjal con Loan el día que desapareció declara este martes en el juicio oral

Con la declaración de cuatro nuevos testigos, este martes el Tribunal Oral Federal de Corrientes retoma el juicio oral y público por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña , quien tenía cinco años cuando desapareció, el 13 de junio de 2024. La mayor atención está puesta en el aporte que pueda realizar el panadero Víctor Gustavo Fernández, ya que dos de sus hijos fueron parte de la excursión al naranjal donde fue visto por última vez Loan.

Es posible que el testigo sufra los embates de los abogados defensores, ya que uno de los hermanos de la víctima reconoció que el hombre llevó a sus hijos al lugar para que cuenten lo que vieron ese 13 de junio a la tarde. Alfredo Peña contó que esa suerte de reconstrucción fue a pedido de la familia. “Yo necesitaba saber cómo fueron los hechos ... fui a la panadería y le dije a Víctor si podía acompañarme con los nenes (al naranjal) y accedió”, reveló.

Sostuvo que lo hizo porque “quería saber por dónde fueron. Él (por Víctor) era el que les preguntaba. Les consultó adónde dónde tomaron naranjas y también mostraron el tacuaral donde estuvieron jugando. Yo no me metía”, aseguró el joven.

En su relato descartó que esa reconstrucción haya sido traumática para los chicos. “Ellos jugaban y saltaban” mientras estuvieron en el denominado “punto cero” , el último lugar donde fue visto Loan. Además, dijo que José Mazzei, el perito de la familia Peña, estuvo presente en ese recorrido.

Otro testimonio relevante puede ser el del suboficial de la Policía de Corrientes Mariano Hernán Duarte . Conocido en 9 de Julio por su apodo de “Loro”, fue quien recibió un llamado de María Victoria Caillava a las 15.37, es decir una hora y media después de la sustracción. Como Duarte estaba de franco ese día, trasladó la noticia a sus compañeros de la Comisaría de 9 de Julio.

También declarará Hugo Daniel Alegre , otro policía del pueblo. El uniformado formó parte de las primeras patrullas que llegaron hasta El Algarrobal ese jueves para comenzar los rastrillajes.

La jornada arrancará este martes con la declaración de Virginio Leonardo Medina y hasta este lunes los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco no le comunicaron a fiscales y defensores sobre el traslado de las audiencias a la sede del Tribunal, tal como habían planteado antes de la feria judicial.

Hasta el momento declararon en la causa un total de 19 testigos, en su mayoría familiares de Loan. Seis de sus hermanos, dos primas, dos tías y sus padres ya desfilaron por el salón de usos múltiples del Escuadrón 48 de Gendarmería, donde se realiza el juicio bajo estrictas medidas de seguridad.

El juicio, que se prolongaría hasta fin de año, comenzó el 16 de junio pasado. Uno de los diez procesados por entorpecer la investigación, el psicólogo tucumano Esteban Rossi Colombo, pegó el faltazo, motivo por el cual se pidió su detención y exclusión del debate.

Cinco horas después el profesional se conectó vía Zoom con el Tribunal y adujo problemas económicos para viajar. La decisión de juzgarlo junto al resto de los acusados hizo que el juicio tuviera que volver a foja cero. Un papelón más de la Justicia.

Por la sustracción y el ocultamiento de Loan están procesados Bernardino Antonio Benítez (39), Luadelina Peña (47), el ex marino Carlos Guido Pérez (64), María Victoria Caillava (55), Mónica del Carmen Millapi (37), Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez (51); y el ex comisario Walter Adrián Maciel (45).

Los seis primeros asistieron a un almuerzo en honor a San Antonio de Padua que había organizado Catalina Peña (88), la abuela de Loan, en su casa del para El Algarrobal, que está a unos trece kilómetros de 9 de Julio.

Al finalizar la comida, Benítez propuso ir a buscar naranjas a una tapera que está a unos 600 metros. Si bien el hombre fue solo, luego se sumaron cinco chicos, Ramírez y Millapi, ya que Laudelina y su hija llegaron hasta una tranquera y optaron por regresar.

Pasadas las 14, Benítez llamó por teléfono a Laudelina, su pareja, y le avisó que Loan había desaparecido. Apenas se enteró de la pérdida del chico, Caillava le dijo a Catalina que debía retornar a 9 de Julio porque Pérez, su marido, quería mirar el partido de River. Tal fue el apuro en abandonar el lugar que olvidó su cartera y una bolsa con mandarinas que momentos antes había cosechado en el patio de la anciana.

Pericias odorológicas permitieron hallar indicios de Loan en la camioneta Ford Ranger en la que la pareja había llegado a El Algarrobal, pero también en un Ford Fiesta con el que viajaron al día siguiente a Chaco.

Los siete se negaron hasta el momento a declarar ante el Tribunal. Todos optaron por el silencio, pese a que se especulaba con que algunos de ellos quebrara ese pacto y aportara datos que permitan establecer la suerte corrida por el pequeño Loan.

María Noguera, la mamá del chico, no ocultó su dolor al momento de declarar. Le pidió a su cuñada Laudelina “que diga dónde está” y también apuntó contra Pérez. El ex marino no pudo contenerse y exaltado le respondió: “Yo no sé nada”.

En forma simultánea son juzgadas otras diez personas que desembarcaron en 9 de Julio en los días posteriores a la sustracción y cooptaron a varias de las personas que estuvieron en el almuerzo ese 13 de junio, entre ellos los menores.

Por esa turbia intervención están procesados Alan Juan José Cañete (34), Elizabet Cutaia (47), el empresario Nicolás Gabriel Soria, alias “El americano” (44), Pablo Javier Noguera (44); Valeria Liliana López (52), Delfina Taborda (24), Leonardo Daniel Rubio (40), Verónica Paola Machuca Yuni (28), Pablo Gabriel Núñez (28) y Rossi Colombo (45).

De este grupo sólo declararon Cañete y Valeria López, quienes optaron por realizar un descargo ante los jueces y se opusieron a responder preguntas de los fiscales, querellantes y defensores.

Fuente: Clarín