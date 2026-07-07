El Municipio invertirá más de 17 millones de pesos en insumos para el Hospital Municipal

MADARIAGA





Bajo el Decreto 785/26 el Gobierno Municipal de General Madariaga realizará una inversión superior a los 17 millones de pesos destinada a la adquisición de soluciones e insumos descartables para uso hospitalario, elementos indispensables para garantizar el normal funcionamiento del Hospital Municipal y la atención diaria de los vecinos.





La compra se concretó mediante el correspondiente proceso licitatorio, en el que se llevó a cabo la apertura de sobres con seis ofertas presentadas por distintas firmas proveedoras. Luego del análisis técnico y económico de cada propuesta, el Municipio resolvió adjudicar los distintos ítems de manera parcial a aquellos oferentes que presentaron las mejores condiciones en cada caso, priorizando el uso eficiente y responsable de los recursos públicos.





Las adquisiciones fueron adjudicadas a las firmas QUALIMED S.A., MAX CONTINENTAL S.A., INSUMOS GENERALES 3F S.R.L., ALAIS FARMA S.A. y SIST MEDICAL S.R.L., permitiendo obtener mejores valores y optimizar la inversión municipal.





Los insumos adquiridos serán destinados al abastecimiento del Hospital Municipal, asegurando la disponibilidad de materiales esenciales para la atención de pacientes y el normal desarrollo de las prestaciones que brinda el sistema público de salud.





Desde el Gobierno Municipal destacaron que este tipo de inversiones forman parte del compromiso permanente de la gestión para sostener un sistema de salud moderno, equipado y en permanente funcionamiento, garantizando que los vecinos puedan acceder a una atención de calidad.





Asimismo, señalaron que estas inversiones son posibles gracias al aporte de los vecinos que cumplen con el pago de sus tasas, recursos que vuelven a la comunidad en forma de salud, infraestructura y servicios esenciales.