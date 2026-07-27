El ministro de Hacienda de Brasil llamó “payaso” a Javier Milei

El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, llamó “ payaso ” a Javier Milei , en respuesta a las declaraciones que hizo el presidente argentino en San Pablo, durante el acto de lanzamiento como candidato a presidente de Flavio Bolsonaro, cuando Milei le dijo “ladrón” a Luiz Inacio Lula da Silva.

En una entrevista con Rádio Jornal, Durigan habló de los indicadores económicos de la Argentina y afirmó que a Brasil le va mejor que a su vecino.

“ El payaso que es presidente de la Argentina vino ayer a Brasil y habló sobre Brasil, a pesar de que el riesgo país de Argentina es mucho mayor, su deuda pública es mucho más elevada y su inflación es mucho más alta . No se puede caer en la narrativa de quienes aseguran que la situación se volverá apocalíptica”, declaró Durigan, según informó el diario O Globo.

En la misma entrevista, el ministro de Hacienda de Brasil admitió que la economía de su país afronta problemas: “No digo que todo esté resuelto. Las altas tasas de interés afectan a todos: agricultores, familias y empresas. Tengo que pagar intereses elevados para refinanciar la deuda; eso realmente me molesta”.

El sábado pasado, Milei viajó a Brasil para ser uno de los protagonistas del lanzamiento de la campaña de Flavio Bolsonaro , hijo de Jair Bolsonaro , que peleará en las elecciones de octubre.

Milei llamó a los brasileños a respaldar a Flavio Bolsonaro para frenar el avance de Lula da Silva y lo que definió como “ los zurdos de mierda” , en una alocución de 25 minutos cargada de definiciones contra el “socialismo latinoamericano”.

Acompañado por Karina Milei y el canciller Pablo Quirno , el jefe de Estado argentino leyó un discurso en el que evitó nombrar a Lula por su nombre de pila y lo llamó, con ironía, “Don Lula”, “el zurdo”, “ladrón” y “el presidiario”, mientras arremetía contra el modelo del Palacio del Planalto.

“Los argentinos somos profetas de un futuro distópico. Hemos vivido las consecuencias de tomar el camino del socialismo hasta el final y hemos visto cómo los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza”, dijo al inicio de su alocución. Milei le advirtió a su auditorio que Brasil corre el riesgo de sufrir un colapso si no da un “golpe de timón” en las urnas en octubre.

En respuesta a las declaraciones de Milei, el embajador brasileño Julio Bitelli fue llamado a Brasilia. Llegó esta mañana sin fecha cierta de retorno.

Mientras tanto, en el Gobierno advierten que, más allá de atender en el corto plazo el enojo de su vecino -el embajador en Brasil, Daniel Raimondi , deberá dar explicaciones en Itamaraty-, no habrá pedido de disculpas oficial por los dichos del Presidente hacia la cabeza de su principal socio del Mercosur.

“Pedido de disculpas no va a haber” , comentó una alta fuente oficial. Otro vocero oficial dijo que “a lo mejor no decir nada más es una manera de desescalar” . Sin embargo, el propio Milei volvió a arremeter contra Lula el domingo, cuando en una entrevista con radio Mitre acusó a Brasil de haber financiado parte de la “campaña antiargentina” desatada durante la Copa del Mundo de Estados Unidos.

Fuente: La Nación