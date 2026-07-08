El juez Luis Armella rechazó el planteo de Martín Insaurralde y Jesica Cirio y el video de los dólares seguirá como prueba en la causa

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que tiene como principales imputados a Martín Insaurralde y a la conductora Jesica Cirio sumó un nuevo capítulo judicial. El juez federal Luis Armella desestimó el pedido presentado por las defensas para e excluir de la causa el video en el que se observan fajos de dólares en una propiedad de San Vicente y ratificó que ese material continuará siendo analizado como parte de la prueba.

En una resolución en la que respaldó las medidas adoptadas durante la instrucción, el magistrado sostuvo que la investigación se desarrolló de manera "completa y rigurosa" y rechazó los planteos de nulidad impulsados por los abogados de ambos imputados. De esta manera, el expediente seguirá avanzando con el análisis técnico del material secuestrado durante los allanamientos.

Las defensas de Insaurralde y Cirio habían solicitado que las imágenes fueran descartadas al sostener que el video tendría un origen ilegal y que incluso podría haber sido manipulado mediante herramientas de edición o inteligencia artificial. Sin embargo, Armella concluyó que esos cuestionamientos deberán resolverse a través de las pericias ordenadas en la causa y no justifican, por ahora, excluir la evidencia del expediente.

Como parte de esas medidas, la Justicia ya extrajo la información del teléfono celular y de otros dispositivos entregados por Cirio. El contenido será examinado por especialistas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), organismo que deberá determinar la autenticidad del video y establecer si sufrió alteraciones antes de su difusión.

La causa también continúa con nuevas medidas patrimoniales. Entre ellas figura la tasación de distintos inmuebles bajo sospecha, especialmente la propiedad ubicada en el barrio privado Fincas de San Vicente, donde fue registrado el video y sobre cuya adquisición los investigadores intentan determinar quiénes fueron sus verdaderos propietarios y si pudo haberse utilizado una estructura de testaferros para ocultar bienes.

La resolución llega pocos días después de que el propio Armella rechazara el pedido de detención formulado por el fiscal Sergio Mola contra Insaurralde, Cirio y otros imputados. En esa oportunidad, el magistrado consideró que esa medida era prematura, aunque mantuvo vigentes las restricciones procesales, entre ellas la prohibición de salir del país y la obligación de solicitar autorización judicial para ausentarse de sus domicilios por más de 24 horas.

Con el rechazo a los planteos de nulidad, el expediente conserva una de las pruebas que la Justicia considera centrales para reconstruir el patrimonio de los imputados. El resultado de las pericias sobre el video y sobre los dispositivos electrónicos secuestrados será ahora uno de los elementos clave para definir los próximos pasos de una investigación que volvió a cobrar impulso en las últimas semanas.

Fuente: Clarín