El jubilado que mató a un ladrón en Quilmes sufrió dos ACV y hoy usa bastones: "No soy de bajarme los calzones fácil"

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El herrero jubilado recordó aquella madrugada en la que cinco delincuentes ingresaron en tres oportunidades a su vivienda para robar herramientas de su taller. Según relató, durante el último ingreso fue atacado por uno de los asaltantes, que lo amenazó con clavarle un destornillador en los ojos, y respondió con dos disparos de una pistola 9 milímetros que provocaron la muerte de Franco "Piolo" Moreyra, de 26 años.





Ríos aseguró que desde entonces su vida cambió por completo. Contó que sufrió dos accidentes cerebrovasculares (ACV), padece EPOC, tiene un solo riñón en funcionamiento y necesita desplazarse con dos bastones debido a las secuelas que le dejaron los problemas de salud.





"Si no fuera porque tenía un arma, hoy no estaría vivo", afirmó durante una entrevista con Clarín, donde también reconoció las consecuencias psicológicas que le dejó el episodio y el proceso judicial que enfrentó durante casi tres años hasta ser sobreseído.





"Fui víctima de la inseguridad y también de la Justicia", sostuvo, mientras recordó que durante la investigación estuvo cerca de enfrentar una condena antes de que se comprobara que actuó en legítima defensa.









Al ser consultado sobre si volvería a reaccionar de la misma manera, respondió que espera no volver a atravesar una situación similar, aunque fue contundente: "No soy de bajarme los calzones fácil. Y ahora estoy medio maltrecho, pero antes de largar el bastón lo voy a usar".