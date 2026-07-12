El exabrupto de un camporista contra Alberto Fernández: “Sos un garca”

El jefe del bloque de diputados bonaerenses de Unión por la Patria (UxP), el camporista Facundo Tignanelli , arremetió este sábado contra el expresidente Alberto Fernández y lo tildó de “garca” por “meterse” en la interna peronista.

Después de que el expresidente expresara que existe una “oposición frontal” al gobernador Axel Kicillof , a quien calificó como un aspirante “ muy poderoso ”, Tignanelli le pidió que se exluyera al afirmar que “bastante daño ya le hizo al país”.

“Lo primero que tiene que hacer el peronismo para volver a ganar es estar en contra de todo lo que vos decís . Sos un garca, todo el mundo lo sabe. Correte que ya bastante daño le hiciste al país ”, expresó Tignanelli en alusión a Fernández.

El mensaje del legislador y mano derecha de Máximo Kirchner se dio en respuesta a una definición que el exmandatario hiciera en declaraciones radiales. Fernández dijo que “no hay” una falta de candidatos y que observa un “ sector interno ” dentro del peronismo que mantiene una “oposición frontal” a Kicillof.

“ Es un candidato muy poderoso y está trabajando en la provincia de Buenos Aires en un momento de adversidad”, analizó en diálogo con Radio Delta .

A su vez, admitió estar preocupado por “la situación del peronismo” y consideró que al espacio le “cuesta estar ensamblado en la orquesta y lograr que los oídos de la sociedad lo escuchen”.

“ Sería bueno que resolvamos de una vez por todas quién conduce al peronismo y me parece importante que haya una elección interna, porque, si no, es un signo de debilidad”, agregó.

Además, consideró que no hay más espacio para “poner excusas” y que, en caso de haber elecciones internas, la situación se resolvería. “El que gana conduce y el que pierde acompaña” , rezó.

Por otro lado, manifestó que, en caso de que el peronismo busque que la expresidenta Cristina Kirchner sea la candidata, es necesaria una “ jugada jurídica ”. “No se puede hacer un llamado al voto en blanco, porque lo que Argentina necesita es una conducción ”, sumó.

“ Nadie pone en duda lo que está sufriendo Cristina y nos tiene que preocupar que una persona inocente esté presa”, dijo y agregó: “El reclamo de pedir la libertad de Cristina es un pedido ciudadano”.

En tanto, durante el acto que montó La Cámpora por el Día de la Independencia el pasado jueves, Máximo Kirchner se refirió a quien debe ser el principal candidato de cara las próximas elecciones y postuló a su madre , actualmente condenada por la causa Vialidad e inhabilitada a ejercer cargos públicos.

“Cuando nosotros proponemos que sea nuestra candidata no queremos joder la vida y el destino a nadie . No es que estamos haciendo alguna maldad”, dijo, en alusión a Kicillof, tras lo cual aclaró “Entendemos que es la mujer más capacitada ”.

“Vamos a pelear contra lo que tengamos que pelear. Hace mucho tiempo que muchos compañeros y compañeras venimos trabajando juntos por una Argentina diferente. Nos conocemos, sabemos quiénes somos, sabemos nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Sabemos cuándo ayudarnos entre nosotros para dar las peleas que hay que dar”, afirmó.

Fuente: La Nación