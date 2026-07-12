El expresidente español Mariano Rajoy dijo que en la selección de Francia no hay franceses y provocó indignación

Un artículo del expresidente español Mariano Rajoy en el que afirmó que la selección francesa no tiene galos provocó indignación en París a pocos días de la semifinal ante España en la Copa del Mundo.

En el texto Rajoy sostuvo: “La próxima semana jugaremos contra Francia en semifinales [...] Sin entrar en mayores detalles, no hay que olvidar que Francia ha sido dos veces campeona del mundo y finalista en la última edición. Ha ganado todos los partidos en los que participó en este Mundial y ocupa la primera posición del ranking FIFA. Tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses . Y está jugando muy bien. Serán un adversario formidable”.

La frase, publicada en una columna de opinión para el medio El Debate , generó el rechazo por parte de ministros y líderes partidarios quienes tildaron su palabras de “ racismo mugriento” y “odio metódico” contra el país.

La ministra francesa Aurore Bergé, encargada de la cartera de Lucha contra las Discriminaciones, criticó los “repetidos deslices racistas”.

“Es momento de que paren y que el deporte vuelva a ser deporte: un lugar donde somos juzgados por nuestro talento y no por ningún otro criterio ”, sostuvo la política del partido Renacimiento.

En sintonía , Naima Moutchou, la ministra de Ultramar Naima Moutchou , del partido de centroderecha Horizontes exigió frenar estos ataques recurrentes e invitó a la Federación Francesa de Fútbol (FFF) a iniciar “medidas”.

“Tras cada victoria de los Bleus, resurgen las mismas obsesiones e insultos racistas . No se trata de ‘salidas de tono’. Es un odio metódico y banalizado hacia Francia y lo que representa”, remarcó.

Por su parte, el ministro de Interior, Laurent Núñez , al ser consultado en la televisión BFMTV, valoró que si esa declaración “era exacta”, era “absolutamente inaceptable”.

Desde el Partido Socialista francés, liderado por Olivier Faure , dijeron: “La selección francesa no incluye sólo a franceses. Francia no es un país étnico, no tiene color de piel o religión. Es una nación política reunida alrededor de los valores republicanos . Mal que le pese a la derecha racista”.

Y en esa línea, Fabien Roussell , líder del Partido Comunista francés, repudió con dureza: “Ayer, una senadora de Paraguay , ahora el expresidente del gobierno de España: no pueden impedir expresar un racismo mugriento para tratar de enfadar a nuestro gran equipo de Francia”.

La frase de Rajoy también provocó reacciones en España. El presidente Pedro Sánchez le respondió a su predecesor:

“ Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel . Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios. España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófoba s. Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo ”.

Ante la escalada de la tensión, la propia embajada de Francia en Madrid intervino para rebatir de forma tajante las palabras de Rajoy:

“Sin querer entrar en una polémica, conviene recordar los hechos: todos los jugadores de la selección francesa son franceses . De los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Los 3 que nacieron en el exterior son franceses también”, precisó.

Días atrás, el presidente Emmanuel Macron manifestó su apoyo al capitán del equipo de fútbol de Francia , Kylian Mbappé , al denunciar los “ataques racistas” que sufrió por parte de una senadora paraguaya después de la derrota de Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026, dijo el Elíseo el lunes.

El comunicado se conoció después de que la ministra de Deportes de Francia, Marina Ferrari, expresara su “escándalo” ante los comentarios “abyectos” y “racistas” publicados en redes sociales por la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra el futbolista Kylian Mbappé, luego de la derrota de Paraguay frente a Francia en los octavos de final del Mundial 2026.

Posteriormente, el capitán de Francia dijo que los comentarios racistas de la senadora paraguaya son de una mujer “ despreciable e indigna de su cargo”.

La polémica se desató tras el triunfo por 1-0 del seleccionado francés el sábado pasado en Filadelfia, definido con un gol de penal convertido por Mbappé. El resultado dejó a Paraguay eliminado del torneo y generó reacciones que trascendieron lo deportivo. En ese contexto, Amarilla publicó en la red social X una serie de mensajes con insultos y expresiones discriminatorias dirigidas al capitán francés.

“ Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo . Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped...”, escribió la legisladora en uno de los posteos.

En otra publicación, añadió: “ Bruto, no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó fueron chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo, Orlando Gill . Yo lo hago en el Senado y no pasa nada”.

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Fuente: La Nación