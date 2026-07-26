Eduardo Sacheri con Juana Viale: “Los seres humanos somos prejuiciosos”

Este domingo, durante su visita a Almorzando con Juana Viale (eltrece), Eduardo Sacheri presentó su más reciente ensayo: Los días de la Constitución 1852-1880 . Allí explicó los desafíos que enfrentó para escribir sobre la historia argentina y utilizó una comparación actual sobre las críticas que recibió este país por ser presuntamente “racista” , tras la final del Mundial 2026. “Los seres humanos somos prejuiciosos” , dijo.

El autor remarcó que para “entender el pasado necesitás distanciarte del presente” e insistió en que cuando los hechos se “dejan atrás” se puede reflexionar al respecto; si no, ocurren “las injusticias” .

“Por eso ves que en la selección argentina no juegan jugadores negros desde 10.000 kilómetros y decís: ‘Qué país racista’ . Eso se generalizó como concepto a partir del punto de… Miro desde mi presente, a partir del presente de mi sociedad, a otra sociedad a la que no comprendo, la juzgo y saco conclusiones nefastas” , describió el historiador.

Según su punto de vista, Sacheri sostuvo: “Creo que los seres humanos somos un poco prejuiciosos , pero cuando estudiás, no importa qué, tenés que dejar todo eso al margen. Todos cargamos con esas caras, pero el tema es alejarse” .

“Está en nuestra naturaleza [el prejuicio]; el tema es que no nos hagamos los puros . Me molesta cuando te hablan desde la pureza...”, concluyó Sacheri.

Es preciso remarcar que Los días de la Constitución 1852-1880 es el tercer libro de una saga de divulgación histórica que comenzó con Los días de la Revolución 1806-1820 , Los días de la violencia 1820-1852 y culminará con un cuarto texto, Los días del progreso 1880-1916 . Según su objetivo, estos ensayos pueden leerse como una extensión o un complemento de las clases de historia que el escritor ya no dará, después de una larga trayectoria como docente.

Fuente: La Nación