Caro Trippar reapareció en las redes tras revelar que tenía cáncer de mama: “Me dieron esperanza, creí que me iba a morir”

La influencer argentina Caro Trippar reveló a sus seguidores que fue diagnosticada con cáncer de mama con metástasis . En un video de 25 minutos, la creadora de contenido juntó valor para enfrentar a la cámara y así exponer cómo se sintió al enterarse de esta noticia que le cambió la vida. Según su testimonio, decidió esperar dos meses para hacerlo público ya que el cimbronazo fue tal que le costó asimilar cómo será el proceso de recuperación.

El video, publicado en Youtube, fue grabado el 25 de mayo en un hotel de los Estados Unidos, pocas horas antes de tomarse un vuelo a la Argentina para comenzar con el tratamiento. “Tengo cáncer de mama. HER2 negativo, hormonal positivo con metástasis. Ese es mi diagnóstico”

Este domingo, la youtuber e influencer agradeció las muestras de cariño de los seguidores y analizó, en profundidad, cómo tomó la noticia de su enfermedad y los pasos a seguir para poder recuperarse .

Desde un primer momento, Trippar aseguró que la exposición en redes sociales le generó “ansiedad” y se aferró a la fe y a otras experiencias de vida similares para poder salir adelante en uno de los momentos más difíciles de su vida .

“Ya de por sí subir ese video, yo llorando, me sentía como muy expuesta, muy vulnerable , me costó muchísimo subirlo”, contó sobre la exposición mediática al referirse sobre el cáncer de mama. “Tener que entrar a las redes y ver mi cara, o sea, yo scrolleando en TikTok y me aparecía: “Caro, la influencer que tiene cáncer” , continuó Trippar, quien, en los últimos días, decidió bajar el perfil y cobijarse bajo el cariño de su familia.

La viralización del contenido fue inmediata. Como así también el consuelo o la compañía de otras seguidoras que vivieron el mismo momento o que lo están atravesando. “Me llegaron muchísimos mensajes de apoyo de muchas mujeres. Me apena la cantidad de mujeres que tienen cáncer, o sea, no puedo creer la cantidad de mensajes que me llegaron contándome su diagnóstico , contándome su tratamiento, de cómo lo llevaron, que hace ocho años la diagnosticaron y la pasaron, hicieron quimio, hicieron todo...”, subrayó.

“Siento que todas vamos a salir adelante, como que encontré mi tribu porque me estaba sintiendo muy sola . Yo creí que me iba a morir, o sea, cuando me dijeron que tenía metástasis y que no tenía cura, porque me llegaron a decir que no tenía cura ”, aclaró sobre las diferentes consultas que realizó con profesionales de la salud.

En un largo testimonio, la influencer agradeció las muestras de cariño y los relatos de otras mujeres que no hicieron más que fortalecerla en esta larga lucha contra la enfermedad. “Mi intención real es concientizar y agarrarlo a tiempo, que apenas te sientas el bultito, vayas a hacértelo ver y que lo puedas agarrar a tiempo “, dijo.

Por otra parte, destacó los múltiples avances en la medicina para poder detectar a tiempo la enfermedad y así poder curarla sin que se genere la metástasis, un proceso por el cual las células cancerosas se desprenden del tumor original y viajan a través de la sangre.

“Lo que aprendí de todo esto es que me dio como un sacudón gigante. Es que lo más importante es la salud y los vínculos y el resto es, chicos, decorado . Gracias por el apoyo. Todavía me siento un poco expuesta, así que ténganme paciencia”, concluyó.

Fuente: La Nación