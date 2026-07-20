Dos personas murieron durante la final entre Argentina y España: ambos sufrieron un paro cardíaco

Un hombre de 67 años y otro de 88 fallecieron este domingo debido a un paro cardiorrespiratorio, mientras se disputaba la final entre Argentina y España . El deceso del primero se conoció alrededor de las 20 horas, mientras que el segundo se supo a las 22.

Ambos habían sido asistidos por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), junto a un tercer caso que aún permanece con pronóstico reservado.

De acuerdo con el registro oficial del SAME, el llamado de emergencia por el hombre de 67 años se recibió a las 18:40 desde un domicilio ubicado en la intersección de las calles Sarandí y Adolfo Alsina, en el barrio porteño de Monserrat . Al momento de la llegada del personal médico, otras personas ya le practicaban maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Los profesionales del SAME continuaron con las maniobras de reanimación, pero no lograron revertir el cuadro y finalmente constataron el fallecimiento del paciente.

La segunda víctima había sufrido el mismo cuadro a las 17.39, según se conoció mediante el informe elaborado por las autoridades del Sistema de Emergencias. Su hija se contactó cuando el paciente presentaba dificultades para respirar y se encontraba en paro. Luego de las maniobras de RCP fue trasladado al Hospital Durand , donde finalmente murió tras haber permanecido poco más de cinco horas internado. Así lo comunicaron los médicos del centro de salud a las autoridades del Ministerio de Salud de CABA.

El último de los casos, también un masculino de 72 años, continúa en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Álvarez, con pronóstico reservado. Lo habían asistido cerca de las 18.22 por una dificultad respiratoria y dolor precordial de inicio repentino.

Los tres casos trascendieron a las 20.08 después de la final de la Copa del Mundo.

A los casos mencionados se sumaron una serie de incidentes, muchos de estos en la zona del Obelisco y sus inmediaciones, donde se concentró la población para festejar.

Según el informe del SAME al que tuvo acceso Infobae , el episodio más grave involucró a un hombre de 47 años que sufrió una caída de aproximadamente cuatro metros en la intersección de Lavalle y Avenida 9 de Julio, lo que le provocó una luxofractura en el pie izquierdo y motivó su traslado de urgencia. Otro caso de alta complejidad se registró cuando una mujer de 40 años perdió el conocimiento y no logró recuperarse en el lugar, debiendo ser atendida por servicios de emergencia.

Durante la concentración, se reportaron múltiples situaciones de ingesta de alcohol excesiva (intoxicación etílica) y traumatismos . Un hombre de 26 años presentó bradicardia e hipotensión tras consumir alcohol, mientras que otro joven de 23 años rechazó la asistencia médica a pesar de su estado. También se atendieron heridas cortantes, como la de un paciente con lesiones en mano y cuero cabelludo provocadas por una botella, y casos de traumatismos faciales y nasales como consecuencia de riñas y caídas. En Cerrito, una mujer de 34 años necesitó curaciones por excoriaciones, y otro hombre sufrió traumatismos en miembros inferiores.

El informe detalla que una mujer de 44 años, víctima de un ataque de pánico, fue trasladada al Hospital Ramos Mejía . Además, se atendieron episodios de crisis asmáticas y nerviosas. En Plaza Inmigrantes de Armenia , tres hombres fueron asistidos tras una pelea, sin requerir traslado.

No es la primera vez que un partido de la selección termina con intervenciones de este tipo . Hace apenas una semana, durante el encuentro entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial, el SAME también informó una muerte por un infarto y otras seis emergencias cardíacas registradas mientras se disputaba el partido y en los minutos posteriores. La víctima fatal fue un hombre de 51 años .

En aquella oportunidad, el organismo a cargo de Alberto Crescenti asistió a siete personas con distintos cuadros cardiovasculares en la Ciudad de Buenos Aires. Cuatro fueron hombres y tres mujeres, todos mayores de edad. Se registraron episodios de dolor precordial, lipotimias, dificultad respiratoria y un evento coronario fatal.

La relación entre los partidos de alta carga emocional y el aumento de las consultas cardiovasculares fue advertida por especialistas. Distintos cardiólogos consultados por Infobae señalaron que, durante encuentros decisivos de la Selección, las guardias suelen registrar un incremento cercano al 20% en las consultas por dolor torácico, arritmias y otros eventos cardíacos , especialmente entre personas con factores de riesgo.

Fuente: Infobae