Día del amigo: por qué se celebra cada 20 de julio en la Argentina

Cada 20 de julio en la Argentina se celebra el Día del Amigo , fecha que sirve para homenajear a esos amigos que acompañan en las buenas y en las malas . Con el paso de los años, la fecha se transformó en la excusa ideal para organizar encuentros , compartir planes y sorprender con algún regalo especial .

Lo que pocos conocen es el origen de esta celebración. La historia se remonta a 1969, cuando el hombre llegó a la Luna y el mundo entero siguió el acontecimiento por televisión.

Después del histórico suceso que cambió la historia de la humanidad, Enrique Ernesto Febbraro , odontólogo y profesor de psicología, vio en la llegada a la Luna un símbolo de unión para toda la humanidad.

De esta manera, decidió enviar miles de cartas a distintos países proponiendo el 20 de julio como el Día del Amigo. Su argumento era que el alunizaje representaba un gesto de amistad de la humanidad hacia el universo .

La propuesta fue bien recibida y, con el tiempo, la fecha se consolidó en la Argentina y cruzó fronteras .

Actualmente, el Día del Amigo es una de las jornadas más esperadas del año . Las personas aprovechan para reunirse con quienes consideran su familia elegida y compartir momentos especiales.

La tradición, nacida en la Argentina, también se adoptó en países como Brasil , Uruguay , Chile , Bolivia , Paraguay y España , donde el 20 de julio se convirtió en sinónimo de amistad y reencuentro.

Fuente: TN