Dónde colocar un recipiente con sal en agosto para atraer prosperidad, según el Feng Shui

En el mundo del Feng Shui , la sal es uno de los ingredientes a los que se le atribuye un gran valor simbólico. Por eso, una de las costumbres más usadas es colocar un recipiente con sal en un punto estratégico del hogar, ideal para atraer la prosperidad en agosto y absorber energías estancadas.

Según esta filosofía milenaria de origen chino, la ubicación del recipiente es tan importante como el ritual en sí. Elegir el lugar correcto permitiría favorecer la circulación de energía positiva y abrir el camino a nuevas oportunidades económicas .

De acuerdo con el Feng Shui, el sitio ideal para ubicar el recipiente con sal durante agosto es el sector sureste de la casa . Esta zona está asociada con la prosperidad, la abundancia y el crecimiento económico .

Se recomienda usar un recipiente pequeño de vidrio, cerámica o barro y llenarlo con sal gruesa. Lo ideal es apoyarlo sobre un mueble, una repisa o una mesa, evitando dejarlo directamente en el piso. Además, conviene mantener ese espacio limpio, ordenado y bien iluminado para potenciar el flujo de energía positiva.

El procedimiento es simple y lleva pocos minutos:

Quienes siguen el Feng Shui creen que, con el paso de los días, la sal absorbe las energías negativas del ambiente, por lo que es importante renovarla periódicamente.

En el Feng Shui, la sal simboliza purificación, protección y limpieza energética . Por eso se utiliza en distintos rituales para renovar el ambiente, eliminar cargas negativas y favorecer la armonía en el hogar.

Aunque no existen evidencias científicas que respalden estos efectos, la práctica sigue siendo una de las más elegidas por quienes buscan generar un entorno más equilibrado y propicio para la prosperidad.

Además del recipiente con sal, el Feng Shui sugiere sumar otras acciones para favorecer la abundancia:

Fuente: TN