Dolor en el tenis por la trágica muerte de Luisana Schönberger a los 16 años

Una joven promesa del tenis argentino murió en un choque que se produjo en la ciudad de Eldorado . Luisana Schönberger, de 16 años , iba como acompañante en un auto que impactó a alta velocidad contra la parte posterior de otro coche, en el kilómetro 10 de la avenida San Martín, el domingo a la mañana, y luego chocó contra un árbol.

Schönberger iba en la butaca delantera de un Volkswagen Gol que conducía Renzo Retamoso (20) . Y en la parte posterior otras dos personas que resultaron con lesiones de gravedad.

Una cámara de seguridad permitió establecer que Retamoso circulaba a muy alta velocidad detrás de un Ford Escort -no se descarta que estuvieran participando de una picada- por la avenida principal de Eldorado.

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Lanzado en velocidad, el conductor del Escort, que ya está identificado, esquivó un Toyota Corolla que se desplazaba a una velocidad reducida, maniobra que Retamoso no pudo realizar a tiempo.

El impacto del Gol contra la parte trasera fue brutal. El coche quedó fuera de control y terminó su carrera contra un árbol ubicado en la vereda opuesta a su sentido de circulación.

En la luneta trasera llevaban una bandera argentina, ya que habían salido a festejar el triunfo de la Selección sobre Suiza en el Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En el Corolla circulaba el conductor junto a cinco mujeres que abandonaron el lugar antes de la llegada de los equipos de emergencia. Ninguno de los ocupantes resultó con heridas de gravedad.

Los otros dos ocupantes del Volkswagen Gol permanecen internados en el Hospital SAMIC de Eldorado, uno de ellos en muy grave estado, según los últimos reportes médicos.

La Asociación Argentina de Tenis (AAT) despidió a Luciana en sus redes sociales. “ El tenis argentino está de luto. Con profundo dolor, lamentamos la pérdida de Luisana Schönberger ”.

Destacaron que “ 'Luchi' compartía su amor por nuestro deporte en Eldorado, Misiones, su ciudad natal. Desde muy pequeña se destacó en las canchas gracias a su talento y dedicación, alcanzando el puesto N° 4 nacional en Sub 10, y el N° 3 regional en Sub 14 durante 2023, año en el que compitió en el circuito de Menores de la AAT ”.

El Tenis Argentino está de luto. Con profundo dolor, lamentamos la pérdida de Luisana Schomberger. “Luchi” compartía su amor por nuestro deporte en Eldorado, Misiones, su ciudad natal. Desde muy pequeña se destacó en las canchas gracias a su talento y dedicación, alcanzando el… pic.twitter.com/S5sgi3F06S

“Acompañamos y abrazamos fuertemente a sus familiares, amigos y a toda la comunidad del tenis misionero en este difícil momento ”, señalaron desde la entidad madre del deporte blanco.

Apenas trascendió en Eldorado el accidente que se cobró la vida de la promesa del tenis misionero, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y acompañamiento a la familia de la adolescente.

El Instituto Superior San José, donde cursaba la secundaria se pronunciaron por el “ sensible fallecimiento de Schönberger Luisana” y extendieron su acompañamiento a la familia, amigos y compañeros de estudios.

El club Eldorado Lawn Tennis, donde se formó deportivamente, la calificó como “ una hija adoptiva ” de la institución y destacaron su talento, que la llevó a los primeros planos del tenis formativo.

La tenista fue despedida el domingo por la tarde, mientras que el sepelio de Retamoso se realizó el lunes, con la presencia de cientos de motociclistas que hicieron sonar los motores en el acceso al cementerio para “ despedirlo como él hubiese deseado ”, señalaron.

Fuente: Clarín