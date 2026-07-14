Denunciaron al agente penitenciario que llevó una llama adentro de un auto para festejar el triunfo de Argentina: qué sanciones podrían aplicarle

Un hombre de 37 años paseó en su auto a una llama durante el festejo del pase a semifinales de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Parecía una broma ingenua pero generó repudio y una denuncia de un funcionario de la Secretaría de Ambiente de Mendoza por maltrato animal .

El particular festejo ocurrió en la madrugada del domingo en La Paz , un pueblo de l a zona este de Mendoza, en el límite con San Luis . En medio de la caravana, asomaba la llama desde la ventanilla trasera de una auto, en medio de los bocinazos, los cantos y las banderas flameando.

Son, al meno s, dos posibles imputaciones que se han hecho contra esta persona: incumplimiento de la Ley de Tránsito porque no puede subir al asiento de un vehículo a un animal de ese porte que debería ir un habitáculo aparte; y maltrato animal por someterlo a una situación de estrés.

"Estuvo todo mal lo que hizo con la llama. Para mí constituye claramente una situación de maltrato animal ", dijo Ignacio Haudet, director de Biodiversidad de Mendoza, quien presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.

El funcionario de la Secretaría de Ambiente aclaró que decidió realizar la denuncia al ver el video en las redes sociales y remarcó que lo hizo a título personal, más allá de su rol dentro del Gobierno mendocino.

"Uno puede festejar, puede estar contento por lo que pasó, pero no por eso tenés que seguir sometiendo a un animal a una situación de extrema violencia, se le alteran todos los sentidos, claramente es peligroso hasta el mismo para las personas que estaban conduciendo el vehículo", detalló.

"No estaban trasladando al animal hacia algún lugar. Se lo subió forzosamente al auto, se lo sacó por la ventanilla y se lo llevó en una caravana ", describió Haudet, en defensa del animal que debía permanecer en su corral y no en medio del festejo mundialista.

El episodio fue escalando a medida que se identificó al supuesto dueño de la llama y quién era el conductor del auto donde iba el animal de corral. " Es un agente penitenciario, trabaja en el penal de Almafuerte , en el mismo video se lo ve que es quien conduce el vehículo", precisó el presidente de la Inspección General de Seguridad de Mendoza, Marcelo Puertas.

El penitenciario que lleva ocho años trabajado en el sistema carcelario provincial tiene antecedentes de sanciones previas en su empleo . En su legajo aparece que fue sumariado por haber golpeado a un interno .

Más allá de que avance la investigación judicial por maltrato animal, el titular de la Inspección de Seguridad adelantó a Clarín que ya se abrió el expediente por el que será citado a indagatoria en el ámbito de este organismo que controla al personal penitenciario y policial.

"Después de declarar y presentar su defensa, se evaluará si corresponde una sanción que puede ser desde días de suspensión hasta la expulsión ", dijo Puertas.

"Lo que hizo este hombre está mal. Este tipo de conductas no pueden naturalizarse ", dijo el director del área de Biodiversidad. Y consideró que la sanción debería tener un carácter ejemplificador para desalentar situaciones similares.

Mendoza es la provincia que más avances judiciales tiene en reconocer los derechos de los animales. En abril de 2026, un una condena efectiva por maltrato animal en Mendoza marcó un precedente inédito.

La Justicia provincial dictó un fallo considerado histórico en materia de derecho animal al reconocer a las yeguas Dulce y Batata, que fueron rescatados en una faena clandestina de equinos, como seres sintientes y sujetos de derecho.

Al considerarlos seres sintientes se reconoce que los animales no son cosas, sino individuos capaces de sentir dolor, miedo, pero también afecto y bienestar. Este cambio legal obliga a la Justicia a tratarlos como víctimas y no como objetos.

Fuente: Clarín