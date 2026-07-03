Discutió con su cuñada, le disparó y la mató: se fugó pero lo detuvieron horas después

El asesinato de una mujer a manos de su cuñado conmocionó a un pequeño poblado rural del departamento de Loreto, en Santiago del Estero . De acuerdo con los investigadores, el hombre le disparó con una escopeta a su familiar, que murió apenas minutos después del ataque.

El episodio ocurrió este jueves a la mañana en la localidad de Kilómetro 88 , en los márgenes de la Ruta Provincial N° 6. Según trascendió, la víctima y su atacante habían protagonizado una discusión que terminó cuando el agresor extrajo el arma y efectuó el disparo.

La mujer asesinada fue identificada como Patricia Ibáñez y fue su hija quien aportó los detalles de la fatal agresión transcurrida en el patio de su casa .

De acuerdo con la declaración, ella estaba en el interior de la vivienda cuando escuchó una fuerte detonación. Minutos después, vio que su madre entró casi sin estabilidad, hasta que cayó desplomada al suelo .

De inmediato, la chica fue a pedir ayuda y le dijo a su abuela que "su madre estaba herida".

La joven, consigna el sitio de noticias Info Santiago del Estero , aseguró que casi en simultáneo en que su mamá se desplomó, vio que su tío se alejaba con el arma en la mano. El sospechoso, identificado como Mario Torrez, fue detenido horas después .

En medio de la desesperación de la familia, integrantes de la Comisaría Comunitaria N° 27 llegaron al lugar tras un llamado telefónico. Allí, junto con personal médico del hospital local, encontraron el cuerpo de Ibañez tendido en el piso y comprobaron que efectivamente ya no tenía signos vitales.

Mientras se inició la búsqueda del presunto responsable del crimen, que se había ido "en dirección al norte, los peritos de Criminalística hicieron “un relevamiento fotográfico y planimétrico de la escena del crimen”. De ahí también recolectaron varios elementos que podrían ser útiles para esclarecer lo sucedido. En el caso intervino la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Familiar.

En tanto, durante la tarde los policías lograron detener a Torrez. Después del ataque, señala el mismo medio de comunicación, el presunto femicida se había fugado hacia el monte para luego esconderse en otra casa de la zona donde finalmente fue capturado. Ahora, permanece a disposición de la justicia .

En paralelo a las acciones de la justicia y la Policía, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia .

Fuente: Clarín